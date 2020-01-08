Жителя Коми, который утопал в ледяной реке, нашли «тонущим» в алкоголе

4 января сыктывкарскому отряду спасателей пришлось искать мужчину, который якобы провалился в реку. Об этом сообщает «Комиинформ».

По информации СПАС-Коми, 4 января в селе Пажга Сыктывдинского района произошло ЧП: в службу «112» позвонил мужчина, который заявил, что провалился в воду на реке и ему нужна помощь. Специалисты выехали на место и начали поиски, которые продолжались почти два часа. Однако, пока спасатели отрабатывали вероятные маршруты, человека нашли. Его обнаружили полицейские, которые отправились домой к утопающему, где его нашли тонущим в нетрезвом состоянии.

Кстати, 3 января около 15 часов в сыктывкарском поселке Максаковка тоже произошла неприятность. Одна из местных жительниц написала в группу сообщение о том, что в районе Лесной улицы в яму провалилась собака. Девушка отметила, что самостоятельно она вытащить животного не может - яма слишком глубокая. В комментариях сыктывкарке посоветовали вызвать МЧС, что она и сделала.

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