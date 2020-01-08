Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Жителя Коми, который утопал в ледяной реке, нашли «тонущим» в алкоголе

Жителя Коми, который утопал в ледяной реке, нашли «тонущим» в алкоголе

08 января 2020 Возрастное ограничение: 16+
multilisting.su/ Село Пажга
Человека обнаружили у него же дома

4 января сыктывкарскому отряду спасателей пришлось искать мужчину, который якобы провалился в реку. Об этом сообщает «Комиинформ».

По информации СПАС-Коми, 4 января в селе Пажга Сыктывдинского района произошло ЧП: в службу «112» позвонил мужчина, который заявил, что провалился в воду на реке и ему нужна помощь. Специалисты выехали на место и начали поиски, которые продолжались почти два часа. Однако, пока спасатели отрабатывали вероятные маршруты, человека нашли. Его обнаружили полицейские, которые отправились домой к утопающему, где его нашли тонущим в нетрезвом состоянии.

Кстати, 3 января около 15 часов в сыктывкарском поселке Максаковка тоже произошла неприятность. Одна из местных жительниц написала в группу сообщение о том, что в районе Лесной улицы в яму провалилась собака. Девушка отметила, что самостоятельно она вытащить животного не может - яма слишком глубокая. В комментариях сыктывкарке посоветовали вызвать МЧС, что она и сделала. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Алкоголь МЧС Полиция

Читайте также: Воровали сыр и резали друг друга ножами: как провели первые дни 2020 года жители Коми

Следующая новость

Новость дня

Воровали сыр и резали друг друга ножами: как провели первые дни 2020 года жители Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Жители Сыктывкара спасли собаку, которая провалилась в картофельную яму Читать
04 января
Врач назвал простой способ побороть депрессию зимой Читать
04 января
«Родила под взрывы салютов»: рассказала сыктывкарка, которая стала первой мамой 2020 года Читать
Посмотреть все
04 января Горки, олени и каток: как отдохнуть на новогодних каникулах
Загрузка...

Новости России и мира

29 декабря 2019
Спорт снижает риск развития семи видов рака: новые исследования ученых
27 декабря 2019
Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми
27 декабря 2019
В Алма-Аты рухнул пассажирский авиалайнер: погибли 14 человек
25 декабря 2019
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря 2019
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru