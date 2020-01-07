Жители Сыктывкара спасли собаку, которая провалилась в картофельную яму

В сыктывкарском поселке собака провалилась в картофельную яму. Но местные жители вовремя заметили ее и спасли. Об этом они написали в группе «Максаковская правда» в «ВКонтакте».

Все случилось 3 января около 15 часов в сыктывкарском поселке Максаковка. Одна из местных жительниц написала в группу сообщение о том, что в районе Лесной улицы в яму провалилась собака. Девушка отметила, что самостоятельно она вытащить животного не может - яма слишком глубокая. В комментариях сыктывкарке посоветовали вызвать МЧС, что она и сделала.

Спасатели сумели вытащить собаку из ямы. После происшествия они оградили опасное место лентой. Но местные жители уверены, что это не решит проблему:

- Там люди не ходят, все занесено. Провалился бы человек, переломался бы весь! А вот дети там бегают, катаются на ватрушках. Там много открытых ям, они снегом припорошены, - пишет Карина Верещагина.

Еще один местный житель Анатолий Девятков считает, что администрация поселка должна заняться этими ямами, пока не произошел несчастный случай:

- Тропа там по лету есть - зимой просто некому сокращать себе путь, да и ходить там опасно - обрыв рядом. Вдоль тропы много заброшенных картофельных ям, один раз вытаскивал под вечер нетрезвую с неглубокой ямы. Сплошная полоса препятствий. Эти ямы - головная боль ответственных. Граждане вольно раскапывают ямы, а за безопасность их эксплуатации ответственности не несут. Стоит принять совместное с администрацией решение по правопользованию картофельными ямами. Пока же это ещё одна статья затрат администрации на поддержание безопасности в посёлке и как вариант - повод собраться общественникам летом с лопатами и КамАЗом песка, - пишет мужчина.

Как поступить жителям с этими ямами? Пишите в комментариях.

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