Сыктывкарцев напугал зверь, который разгуливал по их двору (видео)

В ночь с 7 на 8 января в столице Коми заметили животное, которое горожане приняли за волка. Его даже сняли на видео, которое затем оказалось в Сети.

«Волк» заявился во двор дома №17 по улице Дальней в микрорайоне Строитель. На записи видно, как животное, действительно чем-то похожее на волка, рыщет среди машин. Однако точно сказать, что это не собака, нельзя. Кстати это уже далеко не первый случай, когда горожане якобы видят волка в Сыктывкаре.

Напомним, за неделю до Нового года жителей Сыктывкара пугали рассказы о волке, который рыскал по всему городу. Правда, видеозаписи с ним были очень мутными, а фото следов не внушали доверия, поэтому многие просто не верили в его существование. Однако позже его сумели снять на видео, где зверя отчетливо видно. Спустя несколько дней горожане решили создать онлайн-карту, где отметили все точки появления животного в Сыктывкаре.

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Кого заметили в Строителе, волка или собаку? Делитесь мнениями в комментариях.