Олимпийская призерка из Коми Юлия Белорукова родила первенца

7 января стало известно, что лыжница Юлия Белорукова пропустит следующие соревновнаия из-за радостного события: у нее родился сын. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

- У Никиты Ступака и Юлии Белоруковой родился сын Арсений! Рост 53 сантиметра, вес 4 000 граммов. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, – говорится в сообщении Федерации лыжных гонок России.

Напоминм, 3 мая, стало известно, что олимпийская призерка из Сосногорска Юлия Белорукова вышла замуж за чемпиона России Никиту Ступака. Церемония бракосочетания состоялась 3 мая в Екатеринбурге. Как оказалось, Никита сделал Юлии предложение еще год назад, сразу после олимпиады в Пхенчхане. Девушка согласилась, но торопиться со свадьбой молодые люди не стали. А уже 7 января новоиспеченная семья пополнилась:

- В нашу семью постучалось самое большое счастье. Спасибо, наш ангелок, что выбрал именно нас. Мы не подведем. Всех с Рождеством Христовым, - написала Белорукова в своем Instagram.

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