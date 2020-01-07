Эксперты назвали пять симптомов развития психических заболеваний

Эксперты из Black doctor перечислили пять сигналов, которые могут указывать на развитие психических заболеваний. Подробнее об этом сообщает iReactor.

Первый признак - это бессонница, которая сопровождается навязчивыми мыслями. Второй признак - беспричинное беспокойство. Такое чувство не только отрицательно влияет на здоровье и личную жизнь, но также свидетельствует о развитии психического или психологического заболевания. Если вовремя не обратиться к специалистам, то состояние может усугубиться.

Еще одним опасным сигналом является потеря аппетита. У людей с психическими или психологическими отклонениями может возникнуть отторжение пищи. Часто даже одна мысль о еде вызывает у людей чувство паники и неприятные ощущения в теле.

Самым распространенным признаком являются скачки настроения, что чаще всего указывает на депрессию. Также беспокоиться нужно в случае, если человек стремится изолировать себя от других людей. Желание побыть одному и потеря интереса к повседневным делам могут быть симптомами депрессивного состояния.

А если вы зимой вдруг чувствуете себя подавленно или на вас навалился сильный стресс, то есть простой способ бороться с ним. Достаточно выйти на пробежку по парку. В солнечную погоду так можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой улучшит настроение. Именно поэтому зимняя пробежка в парке может стать отличным антидепрессантом.

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