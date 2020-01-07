Эксперты назвали пять симптомов развития психических заболеваний

Эксперты назвали пять симптомов развития психических заболеваний07 января 2020
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pixabay.com / Эксперты выявили пять признаков, которые указывают на развитие психических заболеваний
Некоторые из признаков встречаются часто
Эксперты из Black doctor перечислили пять сигналов, которые могут указывать на развитие психических заболеваний. Подробнее об этом сообщает iReactor.
Первый признак - это бессонница, которая сопровождается навязчивыми мыслями. Второй признак - беспричинное беспокойство. Такое чувство не только отрицательно влияет на здоровье и личную жизнь, но также свидетельствует о развитии психического или психологического заболевания. Если вовремя не обратиться к специалистам, то состояние может усугубиться.
Еще одним опасным сигналом является потеря аппетита. У людей с психическими или психологическими отклонениями может возникнуть отторжение пищи. Часто даже одна мысль о еде вызывает у людей чувство паники и неприятные ощущения в теле.
Самым распространенным признаком являются скачки настроения, что чаще всего указывает на депрессию. Также беспокоиться нужно в случае, если человек стремится изолировать себя от других людей. Желание побыть одному и потеря интереса к повседневным делам могут быть симптомами депрессивного состояния.
А если вы зимой вдруг чувствуете себя подавленно или на вас навалился сильный стресс, то есть простой способ бороться с ним. Достаточно выйти на пробежку по парку. В солнечную погоду так можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой улучшит настроение. Именно поэтому зимняя пробежка в парке может стать отличным антидепрессантом.
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