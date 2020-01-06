Сыктывкарка бросила ребенка возле бара: подробности

В ночь с 5 на 6 октября в столице Коми произошло ЧП: неизвестная женщина бросила ребенка рядом с баром. Подробнее об этом рассказали на Сыктывкарской станции скоро помощи.

Напомним, инцидент произошел около полуночи. Неизвестная женщина оставила ребенка рядом с компьютерным баром. Как оказалось, малыш был одет по погоде и находился в сидячей коляске с торца дома по Октябрьскому проспекту 69. Скорую вызвали полицейские.

Медики, которые выехали на звонок в 00.14 заключили, что ребенок здоров и госпитализировали его в Республиканскую детскую клиническую больницу. На данный момент личность матери малыша неизвестна, ее до сих пор не нашли. Отметим также, что горожане просят откликнуться очевидцев происшествия.

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