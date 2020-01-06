Сыктывкарцы: «Женщина бросила ребенка в компьютерном баре и сбежала»

В ночь с 5 на 6 октября в столице Коми произошло ЧП: неизвестная женщина бросила ребенка в баре. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

По словам горожан, инцидент произошел около 0.00 в компьютерном баре по Октябрьскому проспекту, 61. Незнакомка просто принесла ребенка в заведение и ушла:

- Ребенок до года, оставили на санках. Очевидцы из бара и местный мальчик вызвали скорую и полицию, малыша увезли. Жуть. Кто что-то знает, отзовитесь! – рассказал Иван Дырдин.

Как и почему это произошло и где сейчас матьь ребенка или он сам, остается неизвестным. В скорой порталу PG11.ru рассказали, что подобные ситуации не редкость и в них ребенка сперва доставляют в больницу до выяснения обстоятельств. Подробности случая на Октябрьском проспекте сейчас уточняются.

Напомним также, 19 декабря в одной из групп детского в Сыктывкаре пропали две девочки - 5 и 6 лет. Детей искали целый день, а в учреждении никаких комментариев по этому поводу дать не смогли. Тем не менее, вскоре оказалось, что ничего страшного с девочками не произошло и они нашлись.

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