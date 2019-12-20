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Сыктывкарцы: «Две девочки пропали из детсада во время прогулки»

Сыктывкарцы: «Две девочки пропали из детсада во время прогулки»

20 декабря 2019 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива «Pro Города»/Детей хватились после прогулки
Исчезновение переполошило родителей и родных

19 декабря в одном из детсадов столицы Коми пропали дети. Две девочки исчезли после прогулки. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.

По словам обеспокоенных горожан, 19 декабря из одной из групп детского сада №29 пропали две девочки - 5 и 6 лет. Детей искали целый день, а в учреждении никаких комментариев по этому поводу дать не смогли. Тем не менее, вскоре оказалось, что ничего страшного с девочками не произошло:

- По предварительной информации, девочек забрали родители других детей. В детском саду быстро выяснили ситуацию и девочек в течение часа вернули обратно в группу. С ними все в порядке, - заявили в администрации города и добавили, что сейчас они совместно с правоохранительными органами проводят проверку, о результатах которой сообщат позднее.

К слову о безопасности детей. Совсем недавно заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии московского Депздрава Александ Брянцев рассказал, на каких зимних развлечениях малыши могут получить самы тяжелые травмы. Куда лучше не пускать ребенка на новогодних каникулах, читайте здесь.

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Дети ЧП

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