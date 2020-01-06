Девушка из Коми стала «Миссис Вселенная»

39-летняя Ирина Гоголь заняла первое место в конкурсе «Миссис Вселенная» среди замужних женщин. Она обошла 90 соперниц со всего мира и победила. Об этом сообщает портал МИР24.

Напомним, Ирина родилась в Воркуте и прожила там до самого 18-летия. Она увлекалась волейболом и до сих пор возглавляет сборную Санкт-Петербурга, где сейчас она и живет. Кстати, в 2019 году красавица уже успела получить звание Миссис Россия Вселенная» и «Миссис Благотворительность». И это при том, что она с мужем воспитывает 15-летнего сына и девятилетнюю дочку. И вот, буквально на днях, Ирина Гоголь сумела стать самой красивой замужней женщиной в конкурсе «Миссис Вселенная» в Гуанчжоу:

- Я родственница Николая Васильевича Гоголя по линии гетмана правобережной Украины Остапа Гоголя. Родилась в Воркуте. В школе была круглой отличницей. Первое образование получила в Воркутинском горно-экономическом колледже по специальности «Бухгалтер-экономист». В Петербург получила два высших образования по специальностям «Культуролог» и «Юрист, - рассказывает о себе 39-летняя Ирина Гоголь.

К слову, если вы хотите больше узнать о том, как Ирина сумел добиться такого успеха и вырваться из ледяного Заполярья, читайте наше интервью с ней по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

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