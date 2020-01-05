«Будьте осторожны»: жительница Коми заметила на дороге необычных зверей

Жительница Коми встретила на трассе странных зверей. Женщина считает, что это были никто иные как волкособы. Пост-предупреждение она отправила в паблик «Жесть Коми».

Как рассказала женщина, она ехала по трассе из деревни Поморес в Ухту. Внезапно на дороге жительница Коми заметила собаку. Однако уже через пару минут автор поста поняла, что ошибается:

- Увидели возле дороги собаку, остановились, но она даже не реагировала. Потом заметили в лесу рядом ещё четверых . Очень похожи на собак, но не подходят к машине и не реагируют, как собаки. Думаем, это волкособы. Кто ездит в ту сторону, будьте осторожней на дороге! - предупреждает женщина в Сети.

Напомним, за неделю до Нового года жителей Сыктывкара пугали рассказы о волке, который рыскал по всему городу. Правда, видеозаписи с ним были очень мутными, а фото следов не внушали доверия, поэтому многие просто не верили в его существование. Однако позже его сумели снять на видео, где зверя отчетливо видно. Спустя несколько дней горожане решили создать онлайн-карту, где отметили все точки появления животного в Сыктывкаре.

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Кого встретила женщина: волка или собаку? Делитесь мнениями в комментариях.