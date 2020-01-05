«Будьте осторожны»: жительница Коми заметила на дороге необычных зверей

«Будьте осторожны»: жительница Коми заметила на дороге необычных зверей05 января 2020
Владислав ГусельниковВозрастное ограничение: 6+
«Жесть Коми» / vk.com / Жительница Коми утверждает, что заметила на дороге волкособов
Женщина считает, что повстречала волкособов
Жительница Коми встретила на трассе странных зверей. Женщина считает, что это были никто иные как волкособы. Пост-предупреждение она отправила в паблик «Жесть Коми».
Как рассказала женщина, она ехала по трассе из деревни Поморес в Ухту. Внезапно на дороге жительница Коми заметила собаку. Однако уже через пару минут автор поста поняла, что ошибается:
- Увидели возле дороги собаку, остановились, но она даже не реагировала. Потом заметили в лесу рядом ещё четверых . Очень похожи на собак, но не подходят к машине и не реагируют, как собаки. Думаем, это волкособы. Кто ездит в ту сторону, будьте осторожней на дороге! - предупреждает женщина в Сети.
Напомним, за неделю до Нового года жителей Сыктывкара пугали рассказы о волке, который рыскал по всему городу. Правда, видеозаписи с ним были очень мутными, а фото следов не внушали доверия, поэтому многие просто не верили в его существование. Однако позже его сумели снять на видео, где зверя отчетливо видно. Спустя несколько дней горожане решили создать онлайн-карту, где отметили все точки появления животного в Сыктывкаре.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Кого встретила женщина: волка или собаку? Делитесь мнениями в комментариях.