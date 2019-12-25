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Пенсионерка-инвалид из Коми стреляет, занимается армрестлингом и работает охранником

Пенсионерка-инвалид из Коми стреляет, занимается армрестлингом и работает охранником

25 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Из архива Галины Алексеевой / Жительница Печоры участвовала в соревнованиях по стрельбе для инвалидов
Женщина нашла свой выход из зоны комфорта

22 декабря в  Сыктывкаре прошел Чемпионат по стрельбе из пневматической винтовки среди спортсменов с инвалидностью. В соревнованиях участвовали почти 80 человек, некоторые спортсены были старше семидесяти лет. Портал PG11.ru пообщался с одной из участниц и выяснил, для чего люди на инвалидности стреляют из винтовки и как преодолевают жизненные трудности.  

Одной из участниц чемпионата стала жительница Печоры Галина Алексеева. Женщине 55 лет, она уже 10 лет на пенсии по состоянию здоровья, но инвалидность не мешает ей заниматься армрестлингом и стрельбой. 

- Я 18 лет жизни отдала службе в армии. В 45 лет пришлось выйти на пенсию. Из-за семейных обстоятельств у меня на нервной почве развился диабет и был гипертонический криз. Но я не привыкла прятаться в зоне комфорта. Врачи запрещают, но я работаю по ночам охранницей. Все помнят историю про мышку, которая упала в молоко и взбил из него масло? Вот и я так же решила не сдаваться. 

- По совету врачей я пела, чтобы разработать речевой аппарат после инсульта, потом в обществе инвалидов рукодельничала с детками. И продолжила заниматься спортом, ведь когда работала, приходилась бегать, сдавать нормативы и стрелять из пистолета и винтовки. 

- Несмотря на болячки, занималась плаванием, бегом, армрестлингом. И продолжала заниматься стрельбой. Тренировалась в печорском тире, потихоньку сформировалась команда, которой уже три года. Конечно, состав меняется, кто-то уходит из-за здоровья. Но под руководством тренера мы развиваемся и занимаем призовые места в разных соревнованиях.  

- В этом году мы поехали в Сыктывкар урезанным составом. Наш тренер Владимир Васильев остался в Печоре проводить другие соревнования. Поехали втроем: я, Игорь Овечкин - ему 45 лет и Надежда Денисова, она была капитаном. Надежде 71 год, у нее 6 детей 10 внуков и правнучка! Она живет в деревне в своем доме, а тренируется, стреляя из ружья.

- К сожалению, в этом году у нас не получилось занять первое место. Мы не смогли привести свое оружие из Печоры, стреляли из того, что выдали: пока подошла очередь, прицелы уже сбились. Плюс не было бинокля, не могли увидеть результату после пробных выстрелов. Но мы не сдаемся, будем тренироваться и снова приедем завоевывать награды!

- Я сама уверена и другим говорю, что даже если в твоей жизни что-то случилось, это еще не конец. Все можно освоить и всему научиться, если захотеть. Да, у меня инвалиность, но мы - люди с неограничеными возможностями, если судьба чего-то тебя лишила, то в другом месте это компенсируется. Главное - это победа над своими страхами.

- Посмотрите на тех, кому хуже и помогите им! Мы сами творцы своей жизни, и мы сами делаем ее яркой. Вот я однажды получила травму колена, пришлось поехать на соревнования в инвалидной коляске. На конкурс бардовской песни поехала с палочкой. Делайте что-нибудь, участвуйте в соревнованиях, а не лелейте свои болячки! 

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Здоровье Культура Личная история Спорт

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