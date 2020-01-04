В рейтинг «абсурдных открытий чиновников» от Варламова попали окна в детсаду Коми

В рейтинг «абсурдных открытий чиновников» от Варламова попали окна в детсаду Коми04 января 2020
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Скриншот видео / канал varlamov на YouTube / Илья Варламов поместил торжественное открытие окон в детсаду Коми на 4 место в своем рейтинге
Блогер поставил торжественную церемонию на 4 место
Известный блогер Илья Варламов составил топ 10 абсурдных открытий чиновников в 2019 году. В него попала и ситуация с окнами в детсаду Коми. Видео Варламов опубликовал на своем канале.
В своем рейтинге блогер высмеивал самые абсурдные поступки чиновников в 2019 году. Например, Илья Варламов поместил в свой топ торжественное открытие помойки в Тверской области и пластмассового моста в республике Татарстан. Урбанист не обошел стороной и Коми. Торжественное открытие окон в айкинском детсаду Варламов поместил на 4 место.
- Как-то очень грустно, потому что кажется, что в детском саду или школе окна и двери должны быть по умолчанию. И это не повод устраивать праздник, когда у вас в детском саду появляется новое окно. Повод бить тревогу, когда у вас нет нормального окна, и детишкам дует. Но когда вы поставили самые дешевые пластиковые окна - это не повод для праздника, - рассказал блогер в своем видео.
Кстати, в Сыктывкаре приезд Варламова тоже не прошел незамеченным, но здесь изменения были только положительными. В своем видео блогер упомянул о том, что было бы круто, если бы в столице Коми осветили мозаику на трех домах по улице Коммунистической. Идею урбаниста поддержали и с 31 декабря три панно оборудовали иллюминацией.
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