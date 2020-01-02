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Новогоднее чудо: жителю Коми, который 30 лет жил без паспорта, восстановили документы

Новогоднее чудо: жителю Коми, который 30 лет жил без паспорта, восстановили документы

02 января 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото: Администрация МО ГО "Ухта"
Теперь мужчина сможет оформить пенсию

В Коми нашли человека, который больше четверти века прожил без паспорта. В канун Нового года друзья мужчины помогли ему восстановить документ, чтобы его обладатель мог работать и получать пенсию по старости. Об этом сообщает пресс-служба МО ГО «Ухта».

30 декабря в Ухте выдали паспорт местному жителю Анатолию Шабаеву. На первый взгляд, рядовое событие. Но только не для человека, который последние несколько десятилетий прожил, не имея самого главного документа. Именно таким человеком и оказался Анатолий.

Как пояснили в администрации Ухты, свой старый паспорт Шабаев потерял около 30 лет назад. Не сумев вовремя получить новый документ, мужчина де-юре перестал существовать. Но это его, впрочем, не сломило: Анатолий смог, пусть и не сразу, получить и работу - в леспромхозе, - и жилье - избушку в лесу, примыкающему к поселку Водный.

Со временем Шабаев приобрел немалую известность среди представителей национальных диаспор - они частенько гостили у него в домике, когда выезжали за город. Многим людям, которым Анатолий давал приют, было известно, что у него нет паспорта, поэтому они по возможности старались ему помогать - доставали продукты, одежду.

Казалось бы, когда у человека есть такие надежные друзья, никакие документы ему и не нужны. Но не все так просто. Некоторое время назад с Анатолием приключилась новая беда: он остался без работы. Некогда ушедший на второй план вопрос восстановления документов встал в жизни ухтинца жирным восклицательным знаком.

К счастью, друзья выручили Шабаева и тут: в прошлом году они обратились в паспортный стол и стали добиваться выдачи Анатолию нового удостоверения личности. Получил его мужчина аккурат перед Новым годом прямо из рук начальника миграционного отдела ОМВД России по Ухте. Теперь он сможет найти новую работу и, как надеются друзья, оформить себе пенсию по старости.

Кстати, если уж зашла речь о курьезах с паспортами, нельзя не вспомнить случай, который прогремела на всю республику больше двух лет назад - осенью 2017-го. Тогда прокуратура Коми обнародовала историю мошенника, который до конца жизни прятался от правосудия под чужим именем. Ознакомиться с ней можно, перейдя по этой ссылке.

А какие новогодние чудеса случались с вами? Пишите в комментариях под новостью

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