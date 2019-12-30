Салют в Сыктывкаре: где и во сколько смотреть фейерверк в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Сыктывкаре прогремит салют. Праздничный фейерверк запустят с берега Сысолы после основной программы на Стефановской площади.

Новогодний салют в Сыктывкаре прогремит в 1.30. Запустят его с правого берега Сысолы в районе Заречья, так что любоваться им можно будет с набережной. До этого на Стефановской площади столицы Коми пройдет праздничное представление с 23.00 до 2.30.

В Эжве фейерверк запустят в 2.00 с парковой зоны на улице Славы. А праздничная программа в районе пройдет с 0.30 до 3.00 там же.

Кстати, портал PG11.ru прогулялся по новогоднему Сыктывкару и запечатлел город в праздничной иллюминации. Фоторепортаж смотрите здесь>>>

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