Горки, олени и каток: как отдохнуть на новогодних каникулах

Партнерский материал. В 2018 году в окрестностях Сыктывкара появилась база отдыха «Еляты club». Красивейшие пейзажи, стильный дизайн, захватывающие развлечения, зооферма и европейское обслуживание - это, действительно, уникальный проект, такого в Коми нигде не найти. База отдыха постоянно развивается, чтобы радовать каждого гостя. О том, что изменилось за 2019 год, руководство «Еляты club» расскажет в статье.

С видом на каток или парк на базе отдыха есть мини-коттеджи для компаний от четырех до двадцати человек

Единый билет

По просьбам гостей в 2019 году появился единый входной билет. В его стоимость включены: каток, прокат лыж, финские сани, горки с «ватрушками», катание на лесном трамвайчике, посещение зоофермы, детские снегоходы, костровая площадка с чумом, представления артистов по выходным и бесплатный автобус до конца января от ТЦ «Мебельград». В результате больше не нужно отдельно платить за горки, а потом за каток, а затем за финские сани, и каждый раз стоять в утомительной очереди в кассу. Единый билет значительно экономит время и делает пребывание в парке максимально удобным.

Каток: справа беличий остров, а слева вход в парк

Зооферма

В 2019 году на базе отдыха появилась зооферма. Изначально идея была в том, чтобы создать аккуратную, милую ферму для домашних животных, и показать детям, как живут кролики, как доить коз и откуда берутся яйца. Спустя два месяца работы появился зоогородок.

Для животных построили домики и вольеры

По совпадению, в тот момент закрывался котласский зоопарк, и он предложил выкупить часть животных. Так на ферме появились лисы, енот, косуля и олени.

Папа и сын олени

Молодые олени не сбрасывают рога на зиму

Для диких животных построили просторные вольеры и создали комфортную среду обитания. Звери находятся на полном обеспечении: сбалансированно питаются, посещают ветеринара, в хорошую погоду гуляют на улице, а в холода живут в теплых домиках.

Лисица только что пообедала

Чистит шерстку

Оленей, кроликов и коз можно покормить, но только специальной едой, иначе они могут заболеть и даже умереть! Корм продается на главном входе.

Олени совсем ручные и любят угощение

Банкетный дом

В декабре после трех месяцев работы открылся банкетным дом. Его стильный и уютный интерьер выполнен в альпийском стиле, а несмотря на панорамные окна, там тепло даже в холода. Он вмещает четыре круглых стола на 40 человек.

Банкетный дом

В нем есть все, что нужно для мероприятий: декорированная фотозона, огромный телевизор, качественный звук для танцев и песен, лаунж с удобным диваном, отдельная кухня и санузел, плюс можно заказать банкетное обслуживание.

Напротив входа - фотозона с большой дизайнерской елкой, а в центре зала - панно с оленями

Этот дом идеально подойдет для корпоративов, дней рождений и свадеб. А в мини-коттеджах в этом сезоне поставили печи-камины: комфортно будет в любую погоду.

Активный отдых

Этой зимой на горках появился еще один склон, теперь их два: для взрослых и детей. Спуски с хорошим наклоном: достаточно захватывающие, но безопасные, а в темное время место освещается.

Кататься можно на своих ватрушках или бесплатно взять в парке

Сиденья лесного трамвайчика стали мягкими, а еще гостям выдают плед и очки, чтобы было комфортнее. На базе отдыха появились детские снегоходы и костровая площадка.

Инфраструктура

В 2019 году расширили прежнюю стоянку и добавили еще две парковки: в общей сложности количество мест увеличилось на 56. А еще запустили до конца января бесплатный автобус от ТЦ «Мебельград» по пятницам, субботам и воскресеньям. Вокруг катка появились дорожки, а над катком – мостик, ведущий к беличьему острову. Мостики тоже красиво подсветили.

Беличий остров и новый мостик над катком

Освещение

К новому зимнему сезону заменили лампы и гирлянды. И парк засиял еще ярче.

Виды в «Еляты club» похожи на рождественские открытки

На катке подсветили бортики по периметру 400 метрами светодиодной ленты, а на малой арене добавили четыре световых прибора с проекцией на лед. Теперь в парке настоящая дискотека на открытом воздухе.

Для детей есть специальное приспособление чтобы учиться кататься

Визитная карточка парка подсветка «Северное сияние» стала еще зрелищнее: количество ламп увеличили на треть! Вечером, когда весь парк горит огнями, ощущение, что это сказка наяву.

«Северное сияние» и цветной лед

Подготовка к зиме была основательной, и теперь все готово для отличного отдыха. Оттуда вы привезете красочные фото и незабываемые впечатления от ледовой дискотеки, виражей на горках, ручных оленей и потрясающих видов. А по выходным вас ждут аниматоры и фаер-шоу.

От ТЦ «Мебельград» в «Еляты Club» до конца января каждый час ходит бесплатный автобус: по пятницам – с 15.00 до 21.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 21.00.

Больше фото парка и информацию по мероприятиям смотрите в группе «ВКонтакте», а часы работы уточните по телефону.

А как «Pro Город» тестировал «Еляты club» читайте здесь