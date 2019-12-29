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Снежная сказка, или тест-драйв Еляты от «Pro Города»

Снежная сказка, или тест-драйв Еляты от «Pro Города»

29 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото Елены Мироновой для портала PG11.ru/Корреспондент Софья Мельникова угощает оленей
Сотрудники редакции поделились впечатлениями о лучшем корпоративе

Партнерский материал. Недавно на базе отдыха «Еляты Club» открылся банкетный дом, где у «Pro Города» прошел корпоратив. За целый день в парке коллектив протестировал развлечения, а теперь пришло время рассказать и показать вам, что интересного там есть.

«Еляты club» - это база отдыха в Выльгорте в 30 минутах езды от Сыктывкара. По приезду персонал приветливо встретил на ресепшене и пригласил войти в парк. 

- Этот момент был незабываемый: как только переступаешь порог и видишь всю красоту, первая мысль в голове: это точно была не дверь в Нарнию!? Кажется, что попал в другой мир, -  поделилась выпускающий редактор Христина Ткаченко. 

Несмотря на то, что с утра шел снег, территория парка была очень ухоженная: дорожки почищены, не скользко, а на катке убирала снег специальная машина. 

Обогнув каток, вышли к банкетному дому. Этот стильный и уютный коттедж в альпийском стиле вмещает четыре стола на 30-40 человек.

Несмотря на панорамные окна, в банкетном доме тепло даже в холода

В коттедже есть всё, что нужно для мероприятий: фотозона, огромный телевизор, звуковое оборудование, отдельная кухня и санузел. Арендовать банкетный дом можно с 12:00 до 23:00.

Напротив входа - фотозона с большой дизайнерской елкой, а в центре зала - панно с оленями

Плюс можно заказать банкетное обслуживание, что очень удобно.

Сотрудники редакции за праздничным столом

А еще на базе отдыха есть мини-коттеджи для компаний от четырех до двадцати человек с видом на каток или парк. Домики различаются интерьером, площадью, обстановкой. В каждом всё продумано до мелочей: стильный интерьер, удобная мебель, а в этом году добавились печи-камины. Там будет комфортно и узкому кругу гостей, и большой компании. В «Еляты сlub» созданы все условия, чтобы отметить юбилей, день рождения или свадьбу. 

Возле каждого дома есть мангал: можете сами пожарить шашлыки

После обеда весь коллектив отправился на горки. В этом году открыли новый склон, и теперь их два: для взрослых и детей. Кататься абсолютно безопасно, а в темное время место хорошо освещается. На горках всем очень понравилось, катались пока не устали! Можно прийти со своими «ватрушками», а можно бесплатно взять в парке.А еще в «Еляты club» можно съездить на экскурсию на лесном трамвайчике, взять в прокат лыжи и покататься на хаски в упряжке. В 2019 году в парке действует единый входной билет. В его стоимость включены: горки с «ватрушками», каток, прокат лыж, финские сани, лесной трамвайчик, зооферма, детские снегоходы, костровая площадка и представления артистов по выходным.

После горок все вместе пошли на зооферму. 

Изначально в «Еляты Club» были гуси, барашки, козы и кролики. 

Олени, косуля, лисы и енот приехали позже из котласского зоопарка.

Лисичка позирует и напоминает, что она хищник

  Оленей, кроликов и коз можно погладить и покормить. Дикие животные обитают в просторных вольерах, сбалансированно питаются, а в холода живут в теплых домиках. 

Олени на зиму сбрасывают рога

Животных можно кормить только специальной едой, иначе они могут заболеть и даже умереть! Корм продается на главном входе.

Корреспондент Софья Мельникова угощает оленей

После зоофермы были прогулки по территории.

Журналисты Софья Мельникова и Евгения Сычева гуляют

Ландшафтному дизайну уделили особое внимание, а в заснеженных домиках на замерзшем пруду присутствуют скандинавские мотивы.

Журналист Софья Мельникова любуется ландшафтом

О природе рассказывать много не будем, просто посмотрите фото и сами все поймете.

Виды пейзажей северной природы просто завораживают

Воздух в Еля ты очень свежий, ведь вокруг сосны

На территории парка много ландшафтных композиций, скамейки, качели и даже есть телега.

Но главное развлечение, «Еляты club» - лесной каток с витиеватыми дорожками, подсветкой и музыкальным сопровождением. Для детей есть специальное приспособление, чтобы учиться кататься.

Можно взять коньки в аренду или приехать со своими

Как только начинает темнеть, в парке включают подсветку и он преображается. Домики, елочка и фонарики сияют огнями: ощущение, как будто ты в сказке.

Виды в «Еляты club» очень напоминают открытки из Европы

К новому зимнему сезону на базе отдыха заменили подсветку и иллюминацию, и парк засиял еще ярче.Но самое удивительное - это подсветка катка под названием «Северное сияние». Вечером создается совершенно другая атмосфера: заснеженные сосны играют всеми цветами радуги и звучит музыка - кататься одно удовольствие, эмоции переполняют!

   «Северное сияние»

   «Северное сияние»

- В банкетном доме нас встретила стильно украшенная елка, а золотое панно с оленями – одно восхищение! Я люблю активный отдых, поэтому сразу пошла кататься. На горках дух захватывало, я была в восторге! На зооферме впервые увидела оленей: они такие милые и совсем ручные, а за лисичками было интересно наблюдать. На каток я тоже сходила: лед отличный, а коньки совсем новые, с острыми лезвиями. Но подсветка «Северное сияние» поразила больше всего: я как будто попала в сказку! Весь наш коллектив просто в восторге! Нас 30 человек и мы все разные, но в «Еляты club» каждый нашел развлечение по душе. Это был наш лучший корпоратив! Этот незабываемый день я сохранила в копилочку лучших воспоминаний, – поделилась корреспондент Евгения Сычева.

Обязательно съездите с семьей и друзьями, впереди каникулы. По выходным вас ждут аниматоры и фаер-шоу.

От ТЦ «Мебельград» в «Еляты Club» до конца января каждый час ходит бесплатный автобус: по пятницам – с 15.00 до 21.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 21.00.

Больше фото, информацию по мероприятиям посмотрите в группе «ВКонтакте», а все вопросы задайте по телефону или в сообщениях группы.

Животные Отдых Тест-драйв

 

Контакты
Выльгорт, м. Еляты, улица Береговая, 2. 
Телефоны: 336-505, 8 (912) 86-36-505.
«ВКонтакте»: vk.com/elyatyclub
Instagram: instagram.com/elyatyclub

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