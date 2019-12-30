В Коми спасателям пришлось вызволять из наручников жертву любовных игр

29 декабря в Ухте произошел курьезный случай: спасателям довелось вызволять из наручников мужчину, которого девушка приковала к батарее. Об этом сообщает «Комиинформ».

Все случилось в одной из квартир по улице 40 лет Коми. Около 16.00 в службу спасения позвонила девушка, которая заковала своего 31-летнего возлюбленного в наручники. Она уже собиралась его отпустить, как вдруг поняла, что ключа нигде нет. Весь вечер горожане пытались придумать способ вызволить бедолагу и искали колюч, но ничего не вышло.

Девушке ничего не оставалось, как вызвать спасателей, которые быстро разобрались с проблемой. Они раскусили наручники, в которых томился полный негодования на свою любимую мужчина, специнструментами.

Кстати, об отношениях. Неизвестно, как они сложатся у пары с наручниками, но у Николая и Галины Шиловых из Инты они не просто крепкие, а железобетонные. В 70 лет они зарегистрировали брак, а до этого прожили вместе почти 40 лет. В какой-то момент горожане развелись, но это не помешало им воссоединиться. Чудесную историю читайте ЗДЕСЬ.

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