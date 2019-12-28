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В Коми зарегистрировали 70-летнюю пару, которая прожила вместе всю жизнь

В Коми зарегистрировали 70-летнюю пару, которая прожила вместе всю жизнь

28 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
minjust.rkomi.ru/Фото свадебного альбома пары Шиловых
Супруги вспомнили как встретились в первый раз и даже показали старенький альбом

18 декабря работники всех ЗАГСов страны отмечали свой профессиональный праздник, и по счастливой случайности в этот день работникам из Инты довелось зарегистрировать очень необычный брак. Его заключила пожилая пара с такой историей, которой можно только позавидовать.

Супруги – Николай и Галина Шиловы – прожили уже по 70 лет каждый. Оказалось, что они уже были женаты, но в 1972 году, после 38 лет совместной жизни, по некоторым обстоятельствам развелись. Тем не менее, чувства в них не угасли, и вот они снова оказались вместе:

- Жить в зарегистрированном браке гораздо надежнее, - считают супруги, - друг другу ближе и родне, - отметили в загсе.

Несмотря на возраст, супругов считают очень интересной и красивой парой. Чтобы они не обсуждали, со стороны они вызывают радость и симпатию, спокойствие и уважение. Глядя на них, понимаешь, что им далеко не тридцать и даже не сорок лет, но их красота отражается во взглядах и улыбках. За долгую совместную жизнь Галина стала для Николая не просто женой, а опорой, лучшим другом.

Новоиспеченные супруги также рассказали о своей первой встрече, регистрации и даже показали старенький свадебный альбом. И не смотря на то, что их подписей нет в Книге почетных юбиляров, после долгих 48 лет жизни вместе у них накопилось много общего: дети, друзья, интересы и одна на двоих память.

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