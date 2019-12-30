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Сыктывкарец станет участником знаменитого шоу «Слабое звено»

Сыктывкарец станет участником знаменитого шоу «Слабое звено»

30 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива Дмитрия Куприянова / Сыктывкарец отправится на съемки уже 16 января
Отбор показался горожанину довольно странным

Житель столицы Коми Дмитрий Куприянов прошел кастинг на шоу «Слабое звено» и совсем скоро отправится на съемки. О том, как ему удалось туда попасть, горожанин рассказал порталу PG11.ru.

Напомним, в 2020 году на телеканале «Мир» перезапустят известное шоу «Слабое звено» с  Марией Киселевой в роли ведущей. Когда в эфир выйдут первые выпуски, пока неизвестно, но съемки пройдут уже 18 января.

Кастинг, по словам сыктывкарца, показался ему довольно странным. Дмитрий даже не ожидал, что после него его пригласят на шоу:

- Дали ссылку на онлайн-тест из 20 вопросов по 15 секунд на каждый. Из первых восьми я не дал ни единого верного ответа. Подумал, что не возьмут, и на остальные решил не отвечать. Поэтому когда пришло приглашение, чуть не упал в обморок, - рассказал сыктывкарец.

Вопросы, как отмечает Дмитрий Куприянов, были абсолютно разными, но общий уровень оказался практически школьным. Осложняло ситуацию только то, что вопросы были на абсолютно разные темы:

- Может попасться вопрос, как по анатомии, так и на знание советских фильмов. Как пословицы, так и, допустим, из области искусства, например, по балету, - поделился будущий участник шоу.

Сыктывкарец также посоветовал всем, кто захочет попытаться пройти кастинг в будущем, отвечать на каждый вопрос:

- Если подписались на это, добивайте тест до конца. Вам может не повезти так, как мне.

Кстати, недавно еще один сыктывкарец снимался в очень известном шоу на канале ТНТ – «Битве экстрасенсов». Кудрат Ахунов зашел очень далеко, но почти в самом конце все-таки выбыл. Тем не менее, он не стал расстраиваться и даже рассказал, что принял участие в съемках последней серии.

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