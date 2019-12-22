Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Участник «Битвы экстрасенсов» из Сыктывкара снялся в финале шоу

Участник «Битвы экстрасенсов» из Сыктывкара снялся в финале шоу

22 декабря 2019 Возрастное ограничение: 16+
PG11.ru / Скриншот из видео / Кудрат Ахунов
Маг показал фанатам «тайную беседку»

В шоу «Битва экстрасенсов» уже почти закончились участники и скоро будет ясно, кто же станет победителем. Вот и ясновидящий из Сыктывкара Кудрат Ахунов совсем недавно выбыл из проекта, но, как выяснилось, он еще вернется. Об этом маг сообщил на своей странице в Instagram.

Судя по фото из профиля экстрасенса в соцсети, в финале шоу зрителей ждет полное воссоединение всех экстрасенсов. На снимках Кудрат вместе с остальными участниками посетил съемочную площадку и даже показал фанатам «тайную беседку экстрасенсов». Не удивительно, что когда кудрат закончил свой путь в недавнем выпуске шоу, он ничуть не расстроился, ведь, как оказалось, это был еще не финал. А нам остается только ждать, чтобы увидеть его.

Кстати, недавно Кудрат возвращался в Сыктывкар и он уже строит планы на будущее. Ясновидящий дал порталу PG11.ru большое интервью, в котором рассказал, как проходили съемки проекта, что он будет делать после и как относится к хейтерам. 

Ждете последнего выпуска? Пишите в комментариях!

Необычное

Все статьи по теме:

Новость дня

Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя 2019 года в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Суровый Тайсон, грустный Шархан и милая Луна-Уна: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре Читать
вчера
Гороскоп на 22 декабря: Овнам придется поговорить с близкими, а Львов что-то взбудоражит Читать
вчера
Погода в Сыктывкаре на 22 декабря: облачно и небольшой снег Читать
Посмотреть все
09 декабря Что подарить себе и близким на Новый год?
Загрузка...

Новости России и мира

19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
19 декабря
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
14 декабря
17-летний лыжник погиб в ДТП после соревнований в Сыктывкаре
12 декабря
Стало известно, когда запретят контактные зоопарки в России
Посмотреть все

Новости афиши

01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
06 ноября 2019, 16:45
В Сыктывкаре впервые выступит знаменитый рэпер из Коми
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru