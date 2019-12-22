Участник «Битвы экстрасенсов» из Сыктывкара снялся в финале шоу

В шоу «Битва экстрасенсов» уже почти закончились участники и скоро будет ясно, кто же станет победителем. Вот и ясновидящий из Сыктывкара Кудрат Ахунов совсем недавно выбыл из проекта, но, как выяснилось, он еще вернется. Об этом маг сообщил на своей странице в Instagram.

Судя по фото из профиля экстрасенса в соцсети, в финале шоу зрителей ждет полное воссоединение всех экстрасенсов. На снимках Кудрат вместе с остальными участниками посетил съемочную площадку и даже показал фанатам «тайную беседку экстрасенсов». Не удивительно, что когда кудрат закончил свой путь в недавнем выпуске шоу, он ничуть не расстроился, ведь, как оказалось, это был еще не финал. А нам остается только ждать, чтобы увидеть его.

Кстати, недавно Кудрат возвращался в Сыктывкар и он уже строит планы на будущее. Ясновидящий дал порталу PG11.ru большое интервью, в котором рассказал, как проходили съемки проекта, что он будет делать после и как относится к хейтерам.

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