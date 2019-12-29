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В Роспотребнадзоре Коми рассказали, как связаны деньги и грипп

В Роспотребнадзоре Коми рассказали, как связаны деньги и грипп

29 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / В Роспотребнадзоре рассказали об опасности наличных денег
От «налички» лучше избавляться

Денежные купюры являются отличным рассадником инфекций. Об этом сообщает Роспотребнадзор Коми. 

Как объяснили эксперты ведомства, вирус гриппа сохраняется на купюрах в течение двух недель. Подхватить инфекцию можно, если получать зарплату «наличкой» или снимать ее из банкомата. Чтобы уменьшить риск заболевания, в некоторых странах деньги печатают на антисептической бумаге, а в Японии купюры и вовсе стирают в машинках при 200 градусах. 

Также Роспотребнадзор развенчал несколько заблуждений о гриппе. Например, он всегда сопровождается высокой температурой. Но насморка при гриппе не бывает. Специалисты посоветовали принимать жаропонижающие средства, если температура тела превысила 39 градусов. Не нужно заниматься самолечением и принимать антибиотики, поскольку они предназначены для борьбы с бактериями, но бесполезны при вирусных заболеваниях.

Напомним, в 2018 году Сыктывкар признали самым «безналичным» городом России. По данным Сбербанка, доля торгового оборота по картам в столице Коми составляет 52 процента. В первую десятку самых «безналичных» городов России попал и другой населенный пункт республики - Ухта. С долей торгового оборота по картам в 48 процентов Жемчужина Севера делит четвертое место рейтинга с Мурманском и Апатитами.

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