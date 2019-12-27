Сыктывкарцы рассказали, что мечтают получить на Новый год (видео)

Через четыре дня наступит долгожданный праздник - Новый год. Дети давным давно отправили свои письма Деду Морозу, а загадали ли желания взрослые? Жители Сыктывкара рассказали, о каких подарках они мечтают.

Большинство сыктывкарцев призналось, что даже еще не задумывались о подарке для себя. Вопрос «А что вы хотите получить на Новый год в качестве подарка?» ставил людей в тупик. Те, кто все-таки смог ответить, в основном мечтают о путешествиях, теплом солнце и здоровье для себя и своих близких. Приятно, что среди сыктывкарцев есть и те, кто борется за чистоту природы и желает на Новый год решения экологических проблем.

Хочется верить, что все сыктывкарцы получат в подарок именно то, что хотели. С наступающим Новым годом!

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»