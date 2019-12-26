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Уродливую елку из Коми показали на «Первом канале» (видео)

Уродливую елку из Коми показали на «Первом канале» (видео)

26 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Игорь Гурьев / vk.com / Уродливую елку из Коми показали на «Первом канале»
Мэр Воркуты пообещал, что в следующем году установят новую пушистую красавицу

В поселке Заполярный установили уродливую елку, которую высмеяли не только во всей республике, но и на «Первом канале». После скандала в соцсетях дерево переделали: оно стало пышнее. Но елка уже успела засветиться в телепередаче «Время покажет».

В эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» высмеяли воркутинскую елку, которую уже обсудили в соцсетях. Напомним, что в поселке Заполярный установили новогоднее дерево, которое возмутило многих жителей Коми.

- Эта елка у них стоит не первый, не второй и не третий год. А этом году перестала устраивать, - говорит ведущий программы.

Директор управляющей компании в Заполярном Валентина Заврагина объяснила, что искусственную елку они ставят в таком виде, потому что сами жители поселка ежегодно обдирают ветки и воруют гирлянды. А бюджета на новую елку нет. Но после скандала мэр Воркуты пообещал, что на следующий год елку заменят. А пока ее просто переделали и сделали более пышной.

- Искренне хочу извинится перед всеми жителями поселка Заполярного и перед директором управляющей компании. Очень обидно, что так публично опозорились. Это была моя вина. В чем очень сильно виновата и признаю свою вину. Мой директор очень грамотный, она больше 15 лет проработала в сфере ЖКХ. Я установила елку без нее, сама. Вот поэтому так получилось. Приходите на елку, смотрите и оценивайте. С наступающим Новым годом, - написала на личной странице мэра Воркуты Игоря Гурьева «Вконтакте» Татьяна Короткова, видимо, причастная к установке елки.

- Уважаемые работники управляющей компании поселка Заполярный и непосредственно директор, забудем недоразумение с елкой и вместе встретим Новый год. А елочка будет в Новом году новая для поселка, - подытожил мэр Воркуты Игорь Гурьев.

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