Фото дня: сыктывкарский гигантский подарок с высоты птичьего полета

Перед 2020 годом сыктывкарцев радует не только светящийся шар, который горожане сначала назвали «Звездой смерти», но и яркий гигантский подарок. Праздничный арт-объект появился на Театральной площади и с ним уже сфотографировалась добрая половина жителей столицы Коми. А известный фотограф Павел Сидоров сделал сказочную фотографию с высоты птичьего полета. На снимке в завораживающих снежинках и огнях красуется гигантский подарок.

Автор фото: Павел Сидоров.

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