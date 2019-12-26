Фото дня: сыктывкарский гигантский подарок с высоты птичьего полета

Фото дня: сыктывкарский гигантский подарок с высоты птичьего полета26 декабря 2019
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Павел Сидоров / В Сыктывкаре гигантский куб-подарок засиял с высоты птичьего полета
Арт-объект сказочно светится в лучах праздничной иллюминации
Перед 2020 годом сыктывкарцев радует не только светящийся шар, который горожане сначала назвали «Звездой смерти», но и яркий гигантский подарок. Праздничный арт-объект появился на Театральной площади и с ним уже сфотографировалась добрая половина жителей столицы Коми. А известный фотограф Павел Сидоров сделал сказочную фотографию с высоты птичьего полета. На снимке в завораживающих снежинках и огнях красуется гигантский подарок.
Автор фото: Павел Сидоров.
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26 декабря 2019, 20:10