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Глава Коми читает роман о дружбе и слушает «Металлику»

Глава Коми читает роман о дружбе и слушает «Металлику»

26 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Правительство Коми / Сергей Гапликов ответил на вопросы про музыку и литературу
Сергей Гапликов рассказал о личном на прямой линии

Глава Коми Сергей Гапликов рассказал о личных предпочтениях в литературе и музыке на интервью в прямом эфире. Губернатор республики заявил, что сейчас читает Ремарка, а из групп предпочитает «Металлику».

Интервью в прямом эфире с Сергеем Гапликовым прошло 25 декабря «Вконтакте». Глава Коми отвечал на заготовленные вопросы и реагировал на комментарии к трансляции в реальном времени. Губернатор впервые после долгого молчания высказался про скандальную стройку на станции Шиес, а потом рассказал о своих предпочтениях в литературе и музыке. Оказалось, что Сергей Гапликов сейчас читает роман Ремарка «Три товарища»

- Не перечитываю. К сожалению, к Ремарку обратился недавно. Есть много поучительного. В моем понимании, это лучший роман о любви, дружбе и человеческих взаимоотношениях. Люблю подержать книгу в руках, почувствовать наполненность, запах. В дороге все-таки аудиокнигу – так удобнее, - высказался глава республики.

В музыке глава региона Сергей Гапликов предпочитает рок. Так, губернатор отметил, что слушает все от «Биттлз» до «Металлики». Еще глава Коми рассказал о предпочтениях в спорте. Сергей Гапликов заявил, что любит хоккей и футбол. Болеет за сыктывкарскую «Новую генерацию», ухтинскую «Ухту» и «Строитель» - хоккейную команду столицы Коми. Также глава отметил и отличную игру баскетбольной «Ники» из Сыктывкара.

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Глава Коми Музыка

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