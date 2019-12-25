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Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию

Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию

25 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Максимум выплат можно получить, если отложить заслуженный отдых на 10 лет

В ПФР дали советы, как сделать свою пенсию больше, да настолько, что она может увеличиться в два раза. Правда, для этого придется ее отложить, о чем сообщает «Российская Газета».

По словам председателя Пенсионного фонда России Антона Дроздова, люди, которые откладывают выход на пенсию, получают сразу два бонуса. Их выплаты становятся больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты:

- Эти коэффициенты применяются, если выход на пенсию по старости откладывается не менее чем на один год, и увеличиваются за каждый полный отложенный год, но не более чем на 10 лет, - рассказал Антон Дроздов.

Так, за год для страховой пенсии и фиксированной выплаты составят 1.07 и 1.056 соответственно, а максимум за десять лет будет равен 2,32 и 2,11 соответственно. К примеру: если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля. При назначении на год позднее - 24 302,26 рубля (87,24 руб. х 200 х 1,07 + 5 334,19 руб. х 1,056), а через 10 лет - 51 734,50 рубля (87,24 руб. х 200 х 2,32 + 5 334,19 руб. х 2,11).

Напомним также, что в России все еще исследуют закон о пенсии, после чего обсудят поправки о снижении пенсионного возраста для жителей Арктики и Севера. Об этом со ссылкой на председателя Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентину Пивненко.

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