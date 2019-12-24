Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
В Сыктывкаре неизвестные разорили новогоднюю елку

В Сыктывкаре неизвестные разорили новогоднюю елку

24 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца / БНК / Елку полностью раздели
Подозреваемых ищет полиция

24 декабря жители поселка Краснозатонский заметили, что их праздничаня ель стала выглядеть как-то не так. Оказалось, что с нее похитили все гирлянды, а ветки на ней поломали. об этом сообщает БНК.

Как объяснили в администрации поселка, живую ель привезли в Краснозатонский еще 19 декабря. Тогда же ее традиционно украсили огнями и она стала радовать глаз местных жителей. Но 24 декабря гирлянды внезапно пропали. Судя по всему, неизвестные ночью перебрались через ограждение и сорвали украшения с дерева, попутно повредив ветки. Как отметили в администрации, такое вероломное нападение на символ Нового года в поселке впервые. Сейчас подозреваемых ищет полиция.

Кстати, недавно в одном из воркутинских поселков тоже установили елку, да такую, что горожане были бы рады сами от нее избавиться. Дерево оказалось настолько странным и некрасивым, что люди пожаловались в администрацию с просьбой убрать его. Руководителю пришлось извиниться за такой сюрприз. Затем градоначальник заявил, что обязательно решит проблему и сообщил, что ель установила управляющая компания, которая не согласовывала появление такого «ужаса» в поселке.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А как вы готовитесь к новому году? Пишите в комментариях!

Необычное Полиция

Читайте также: Новогодний автомобиль: по Сыктывкару ездит легковушка в гирляндах (видео)

Следующая новость

Новость дня

Ледяная сказка: на главной площади Сыктывкара засиял волшебный городок Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Снегоходы и горные лыжи: где спортивно провести выходные в Сыктывкаре Читать
вчера
Дороги, школы, садики: что отремонтируют в Сыктывкаре в 2020 году Читать
вчера
Как создать идеальное резюме и найти работу: советы сыктывкарского специалиста Читать
Посмотреть все
23 декабря Где найти рецепт счастья в Сыктывкаре?
23 декабря Подарки, ковры и качели: топ 7 предложений, где купить товары для дома почти даром
23 декабря Чем полезны молочные продукты и нужно ли употреблять их каждый день?
Загрузка...

Новости России и мира

19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
19 декабря
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
14 декабря
17-летний лыжник погиб в ДТП после соревнований в Сыктывкаре
12 декабря
Стало известно, когда запретят контактные зоопарки в России
Посмотреть все

Новости афиши

01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
06 ноября 2019, 16:45
В Сыктывкаре впервые выступит знаменитый рэпер из Коми
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru