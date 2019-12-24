В Сыктывкаре неизвестные разорили новогоднюю елку

24 декабря жители поселка Краснозатонский заметили, что их праздничаня ель стала выглядеть как-то не так. Оказалось, что с нее похитили все гирлянды, а ветки на ней поломали. об этом сообщает БНК.

Как объяснили в администрации поселка, живую ель привезли в Краснозатонский еще 19 декабря. Тогда же ее традиционно украсили огнями и она стала радовать глаз местных жителей. Но 24 декабря гирлянды внезапно пропали. Судя по всему, неизвестные ночью перебрались через ограждение и сорвали украшения с дерева, попутно повредив ветки. Как отметили в администрации, такое вероломное нападение на символ Нового года в поселке впервые. Сейчас подозреваемых ищет полиция.

Кстати, недавно в одном из воркутинских поселков тоже установили елку, да такую, что горожане были бы рады сами от нее избавиться. Дерево оказалось настолько странным и некрасивым, что люди пожаловались в администрацию с просьбой убрать его. Руководителю пришлось извиниться за такой сюрприз. Затем градоначальник заявил, что обязательно решит проблему и сообщил, что ель установила управляющая компания, которая не согласовывала появление такого «ужаса» в поселке.

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