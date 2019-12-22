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В Коми люди заставили власти заменить уродливую новогоднюю елку

В Коми люди заставили власти заменить уродливую новогоднюю елку

22 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Vk.com / Фото очевидцев / Ужасная елка в Воркуте
Вид у дерева был мягко говоря так себе

В одном из воркутинских поселков установили главный символ Нового года – елку. Но только она оказалась очень страшной. Настолько, что горожанам пришлось трубить об этом везде, где можно, чтобы дерево убрали.

Вскоре на проблему жителей поселка Заполярный обратил внимание мэр города Игорь Гурьев. Руководителю даже пришлось извиниться за такой, мягко говоря, странный сюрприз. Затем градоначальник заявил, что обязательно решит проблему и сообщил, что ель установила управляющая компания, которая не согласовывала появление такого «ужаса» в поселке.

Кстати, сыктывкарцы тоже не отстают и украшают к празднику даже машины. Владелец Chrysler Crossfire выбрал оригинальный способ придать своей машине новогоднего блеска. Он прикрепил на кузов несколько метров гирлянды. Что интересно, волшебные огоньки моргают не только когда автомобиль стоит, но и во время езды. В этом можно убедиться на видео, которое засняли сыктывкарцы.

Необычное Новый год

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