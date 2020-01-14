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В Сыктывкаре мужчина открыл студию депиляции

В Сыктывкаре мужчина открыл студию депиляции

14 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива Евгения Носкова/Студия депиляции в Сыктывкаре
Руководитель рассказал, чем конкретно он занимается

В Сыктывкаре уже есть мужчина-визажист, бровист и модель, а совсем недавно сыктывкарец открыл студию депиляции. Правда ли, что он сам предоставляет все услуги? Портал PG11.ru взял короткое интервью у руководителя, Евгения Носкова.Кто участвовал в открытии студии, чья это была идея?

- У нас целая команда, мы сотрудничаем уже достаточно давно. Алла Зайцева и Анна Разманова - мои друзья и партнеры. Кроме студии депиляции мы уже более пяти лет занимаемся организацией и декором свадеб в Сыктывкаре. Пару лет назад мы поняли, что, можно сказать, достигли своего потолка в том, что мы делаем, и начали искать способы и пути дальнейшего развития или расширения.

- Денег было немного, как и что делать мы на тот момент тоже не особо понимали, поэтому мы приняли решение открывать что-то новое по франшизе. Идей было много: пекарня, детский развивающий центр, свадебный салон, флористика, но меньше всего вопросов вызывали франшизы в бьюти сфере. На ней мы остановились. Сложно сказать, чья конкретно это была идея, это был скорее результат коллективного мозгового штурма.

Какая часть работы в данный момент лежит именно на Вас?

- У нас нет какого-то четкого разделения обязанностей, каждый занят тем, что у него лучше всего получается. В самом начале большинство вопросов мы решали сообща, начиная ремонтом, заканчивая маркетингом. Мы дополняем друг друга.

- Мои личные обязанности сейчас это управление, работа с персоналом, набор и общение с сотрудниками, закупка расходников, материалов, работа с управляющей компанией и общение с партнерами из других городов, наставническая деятельность. Также каждый из нас старается заниматься продвижением.

Как восприняло окружение Ваше решение открыть студию депиляции? 

- Для многих моих знакомых это было сюрпризом, поскольку до самого открытия студии мы старались не афишировать предстоящее событие. Возможно, они напряглись, решив, что  я собираюсь заниматься непосредственно депиляцией как мастер.

- Я занимаюсь управлением бизнесом, не депиляцией. Для меня не столь важна сфера, это могут быть ногти, шугаринг или визаж, любое направление, главное для меня - это бизнес-процесс и предоставление качественного сервиса.

- Какой-либо агрессии от своего окружения я не почувствовал вообще, а если она и была, то прошла мимо.

Сколько мастеров сейчас в штате?

- В городе пока что только одна наша студия, но она большая, на три кабинета, поэтому в штате пять мастеров и два администратора.

- В основном мастера монопрофильные, мастер по аппаратному удалению волос занимается только этим, а мастера по шугарингу, ваксингу обычно совмещают.

Что, по вашему мнению, самое трудное в работе мастера по эпиляции?

- Тут, мне кажется, зависит от человека. Если говорить в общем, то самое сложное - это набрать клиентов. Но если мастер делает свою работу качественно и с ним легко общаться, если человек душевный - с набором клиентов проблем у него не возникнет.

- Мастера делятся, что, само собой, если наплыв клиентов, то довольно тяжело физически целый день стоять у кушетки, но такое бывает редко, обычно мастера работают по полдня.

Какие услуги предоставляет студия?

- Это шугаринг, ваксинг, аппаратное удаление волос и совсем скоро у посетителей появится возможность коррекции фигуры, кожи и получения тонуса всего организма с помощью вакуумно-роликового массажа.

Как часто студию посещают мужчины?

- Довольно часто, мужчин среди наших клиентов чуть меньше, чем девушек.

Готовите ли вы новых мастеров?

- Когда мы приобрели франшизу, мы приобрели три направления развития бизнеса: оказание услуг по удалению волос, дилерство косметики домашней и профессиональной линейки и обучение. Сейчас мы не готовим новых мастеров, но в скором времени, я думаю, мы придём к этому.

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А вы пошли бы в салон депиляции, если бы мастером был мужчина? Делитесь в комментариях.

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