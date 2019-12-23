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Кого не хватает в России: самые востребованные профессии конца 2019 года

Кого не хватает в России: самые востребованные профессии конца 2019 года

23 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
На первом месте оказались продавцы-кассиры

Во всероссийском научно-исследовательском институте труда составили рейтинг самых востребованных профессий. В список вошли 10 пунктов, среди которых, на удивление, не оказалось ничего экзотического. Подробнее об этом сообщают «Известия».

По результатам  опроса более чем 20 тысяч компаний стало ясно, что больше всего в России не хватает продавцов-кассиров. На втором месте оказались повара. Тройку лидеров замкнули педагоги профобучения и профобразования.

Также в список попали соцработники, юристы, специалисты по закупкам, педагоги допобразования, дефектологи, медсестры, бухгалтеры и делопроизводители. В результате оказалось, что почти 10% всех компаний испытывают нехватку работников по востребованным профессиям.

Кстати, недавно в столице Коми объявили об одной очень интересной свободной вакансии. Депутаты нашли того, кто будет возить по городу депутатов. Этот человек заработает 1,2 миллиона рублей за год. В обязанности водителя входит перевозка депутатов по городу и за его пределами, но только строго по служебной необходимости. Он должен прибывать по требованию за 15 минут с момента вызова, а за год ему предстоит отработать 1970 часов.

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