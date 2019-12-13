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Сыктывкар потратит 1,2 миллиона рублей на водителя для депутатов

Сыктывкар потратит 1,2 миллиона рублей на водителя для депутатов

13 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
К машине требований оказалось не меньше, чем к человеку

В столице Коми нашли того, кто будет возить по городу депутатов. Этот человек заработает 1,2 миллиона рублей за год. Об этом сказано на портале госзакупок.

По информации Департамента финансов столицы Коми, победитель аукциона на право заключить контракт уже определен. В обязанности водителя входит перевозка депутатов по городу и за его пределами, но только строго по служебной необходимости. Он должен прибывать по требованию за 15 минут с момента вызова, а за год ему предстоит отработать 1970 часов.

Были в контракте требования и к автомобилю: машина должна иметь экологический класс 5*, в то время как в 2019 году это был Евро 4*, а год выпуска авто должен быть не ранее 2018-го. Кроме того, в машине необходим кондиционер, а двигатель требуется мощностью в 150 лошадиных сил. Средняя зарплата водителя в час составит 606 рублей.

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Авто Деньги Необычное Работа

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