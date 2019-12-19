Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Что байкеры делают с мотоциклами зимой: сыктывкарцы поделились секретами

Что байкеры делают с мотоциклами зимой: сыктывкарцы поделились секретами

19 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Из архива Анны Поповой / Сыктывкарские байкеры рассказали, что делают зимой
Гонщики рассказали, где хранят своих «железных коней»

Еще в сентябре байкеры Сыктывкара закрыли мотосезон с шумом и драйвом. Горожане отложили своих «железных коней» до весны. Но что происходит с мотоциклами зимой? Где любители скорости хранят свои байки и катаются ли на них по снегу, узнал портал PG11.ru.

Виктория Лузгарёва

Мой стаж вождения уже 10 лет. Училась я на «Минске» и «Восходе». Мой первый мотоцикл - Honda CBR 150R, после были СВ400, СВ600, сейчас езжу на Honda Х11. Мотосезон 2019 закончился для меня в конце сентября, с официальным закрытием. Я воспринимаю конец сезона как что-то совершенно естественное, уже привыкла расставаться с двухколёсным транспортом на зимний период, а потому особо не переживаю по этому поводу. Храню мотоцикл в тёплом гараже, всю зиму передвигаюсь на автомобиле. Открывать сезон летом, тем более, если погода не позволяет, особо не спешу. Я не любитель кататься, когда только-только всё оттаяло, а воздух ещё холодный – здоровье для меня важнее. Так что мотосезон 2020 я открою, когда будет достаточно тепло для комфортной езды. Особых планов на сезон нет – далеко точно поехать не получится, разве что в Ухту или Киров, к тому же дома дети и хозяйство, которые нельзя надолго оставлять без внимания.

Ольга Стрекалова

Мой стаж вождения мотоцикла 5 лет. До этого никогда не была знакома с мототемой и даже друзей мотоциклистов не было. Поэтому все тонкости приходилось познавать самой: я читала литературу о байках и смотрела видеоролики о мотоциклах, о технике вождения. Когда приняла решение купить мотоцикл, сразу понимала, что хочу что-то серьёзное и универсальное. Поэтому мой первый выбор пал на мотоцикл Yamaha TDM. Конечно, это тяжеловатый мотоцикл для женщин моей комплекции, да и двигатель 850 кубических сантиметров для новичка слишком мощный. Но я справилась. И пока не нахожу альтернативы. Для меня это идеальный мотоцикл для город и дальних путешествий, а для активного отдыха и куража у меня есть питбайк. Мотосезон 2019 был для меня не слишком удачным, как и для многих мотоциклистов севера, погода нас не баловала. Но, тем не менее, свой мотосезон закрыла я относительно недавно. Как раз перед тем, как выпал снег. Выезжали с подругами на питбайке порезвиться за городом. Храню мотоциклы в своём гараже. Это для меня идеальный вариант. А пока мои «железные кони» спят зимним сном, остаётся передвигаться только на авто. Иногда удаётся с друзьями выбраться на природу и погонять на снегоходах. Надо же черпать откуда-то новые эмоции и получать заряд адреналина. Думаю, мотоциклисты - народ экстремальный. Многие увлекаются, например, сноубордом. И я не исключение. Так что до открытия нового сезона скучать не приходится, а как только с дорог сойдёт снег, так и начнётся мотосезон 2020. Конечно, есть планы на очередное дальнее мотопутешествие. Но куда именно, пока рано загадывать.

Алексей Тихонов

Мой стаж езды на мотоцикле 2 года, хотя никогда не думал, что стану мотоциклистом. Ездил и езжу я на Kawasaki er6n 2007 года, влюбился в этот мот сразу, как увидел. Мотосезон 2019 закрыл грустно: не побывал на официальном закрытии, хоть и очень хотелось. За месяц до закрытия поставил байк в гараж и больше не выезжал, погода в Сыктывкаре этим «летом» совсем не располагала к поездкам на мотоцикле. Каждую зиму я испытываю так называемый «мототоксикоз», хочется лета круглый год, чтобы ощущать этот кайф. Байк храню в холодном гараже и, думаю, это не совсем правильно, хотелось бы, чтобы он зимовал в теплом боксе. Зимой передвигаюсь на авто. Сезон 2020 планирую открыть в мае, как только дороги откроются и очень рассчитываю прокатиться в новом сезоне на «дальняк».

Анна Попова

Мой мотостаж где-то около 10 сезонов. Катала сначала на 50-ти кубовом скутере. Потом пересела на китайский 125-ти кубовый мопед. Когда стали вводить права и категорию М, решила, что на нее учиться не стоит. Надо получать А и покупать уже нормальный мотоцикл. Сезон 2019 фактически завершила с официальным закрытием. Снежок пошел, было холодно, по утрам заморозки и катать было довольно опасно. Зимой мотоцикл храню у товарищей в теплом боксе. Была бы возможность - затащила бы домой. Зимой езжу на автобусах или с мужем на авто. Сезон открываю по погоде, как правило, в конце апреля. На «дальняки» не катаю пока, хотя это моя маленькая мечта, надеюсь, в будущем она осуществится.

Алексей Киршин

Мой мотостаж – 5 лет. Моим первым мотоциклом был чоппер Honda Steed, после него – городская Honda CB400, затем я пересел на спорт Kawasaki ZX-9R Ninja и сейчас я владелец городской Honda NTV 650. На ней поездки более комфортней чем на спортивном байке, ведь, согласитесь, дороги общего пользования не слишком подходят спортивной лошадке типа Kawasaki ZX-9R Ninja. Мотосезон 2019 я закрыл чуть позже официальной даты, на зиму мотоцикл остаётся в довольно тёплом гараже, но всё-таки хотелось бы хранить его в отапливаемом гараже в доме по типу таунхаус. Зимой передвигаюсь на авто, изредка выезжаю покуражиться в лес на квадроцикле Stels 500 см³. Открывать мотосезон 2020 буду, разумеется, по погоде, но однозначно раньше официального открытия – чуть снег сойдёт. Жду начала каждого сезона с большим нетерпением. Очень хочется отправиться в дальнее путешествие, но для этого необходимо приобрести мотоцикл потяжелее и покомфортнее, чтобы не превращать поездку в пытку.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен» 

Люди города Мотоциклы Необычное

Читайте также: Сыктывкарцы впервые за 12 лет попали на всероссийский чемпионат «Лучший сантехник».

Следующая новость

Новость дня

Участницы конкурса «Новогодний переполох» поделились своими фото возле елки Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Что байкеры делают с мотоциклами зимой: сыктывкарцы поделились секретами Читать
сегодня
Каким будет ледовый городок: фоторепортаж с площади Сыктывкара Читать
сегодня
Участницы конкурса «Новогодний переполох» поделились своими фото возле елки Читать
Посмотреть все
16 декабря Коми филиал «Т Плюс» выступил организатором благотворительного турнира по мини-футболу
09 декабря Что подарить себе и близким на Новый год?
12 декабря Какие молоко, сыр и йогурты вошли в сотню лучших товаров России
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
сегодня
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
14 декабря
17-летний лыжник погиб в ДТП после соревнований в Сыктывкаре
12 декабря
Стало известно, когда запретят контактные зоопарки в России
Посмотреть все

Новости афиши

01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
06 ноября 2019, 16:45
В Сыктывкаре впервые выступит знаменитый рэпер из Коми
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru