Что байкеры делают с мотоциклами зимой: сыктывкарцы поделились секретами

Еще в сентябре байкеры Сыктывкара закрыли мотосезон с шумом и драйвом. Горожане отложили своих «железных коней» до весны. Но что происходит с мотоциклами зимой? Где любители скорости хранят свои байки и катаются ли на них по снегу, узнал портал PG11.ru.

Виктория Лузгарёва

Мой стаж вождения уже 10 лет. Училась я на «Минске» и «Восходе». Мой первый мотоцикл - Honda CBR 150R, после были СВ400, СВ600, сейчас езжу на Honda Х11. Мотосезон 2019 закончился для меня в конце сентября, с официальным закрытием. Я воспринимаю конец сезона как что-то совершенно естественное, уже привыкла расставаться с двухколёсным транспортом на зимний период, а потому особо не переживаю по этому поводу. Храню мотоцикл в тёплом гараже, всю зиму передвигаюсь на автомобиле. Открывать сезон летом, тем более, если погода не позволяет, особо не спешу. Я не любитель кататься, когда только-только всё оттаяло, а воздух ещё холодный – здоровье для меня важнее. Так что мотосезон 2020 я открою, когда будет достаточно тепло для комфортной езды. Особых планов на сезон нет – далеко точно поехать не получится, разве что в Ухту или Киров, к тому же дома дети и хозяйство, которые нельзя надолго оставлять без внимания.

Ольга Стрекалова

Мой стаж вождения мотоцикла 5 лет. До этого никогда не была знакома с мототемой и даже друзей мотоциклистов не было. Поэтому все тонкости приходилось познавать самой: я читала литературу о байках и смотрела видеоролики о мотоциклах, о технике вождения. Когда приняла решение купить мотоцикл, сразу понимала, что хочу что-то серьёзное и универсальное. Поэтому мой первый выбор пал на мотоцикл Yamaha TDM. Конечно, это тяжеловатый мотоцикл для женщин моей комплекции, да и двигатель 850 кубических сантиметров для новичка слишком мощный. Но я справилась. И пока не нахожу альтернативы. Для меня это идеальный мотоцикл для город и дальних путешествий, а для активного отдыха и куража у меня есть питбайк. Мотосезон 2019 был для меня не слишком удачным, как и для многих мотоциклистов севера, погода нас не баловала. Но, тем не менее, свой мотосезон закрыла я относительно недавно. Как раз перед тем, как выпал снег. Выезжали с подругами на питбайке порезвиться за городом. Храню мотоциклы в своём гараже. Это для меня идеальный вариант. А пока мои «железные кони» спят зимним сном, остаётся передвигаться только на авто. Иногда удаётся с друзьями выбраться на природу и погонять на снегоходах. Надо же черпать откуда-то новые эмоции и получать заряд адреналина. Думаю, мотоциклисты - народ экстремальный. Многие увлекаются, например, сноубордом. И я не исключение. Так что до открытия нового сезона скучать не приходится, а как только с дорог сойдёт снег, так и начнётся мотосезон 2020. Конечно, есть планы на очередное дальнее мотопутешествие. Но куда именно, пока рано загадывать.

Алексей Тихонов

Мой стаж езды на мотоцикле 2 года, хотя никогда не думал, что стану мотоциклистом. Ездил и езжу я на Kawasaki er6n 2007 года, влюбился в этот мот сразу, как увидел. Мотосезон 2019 закрыл грустно: не побывал на официальном закрытии, хоть и очень хотелось. За месяц до закрытия поставил байк в гараж и больше не выезжал, погода в Сыктывкаре этим «летом» совсем не располагала к поездкам на мотоцикле. Каждую зиму я испытываю так называемый «мототоксикоз», хочется лета круглый год, чтобы ощущать этот кайф. Байк храню в холодном гараже и, думаю, это не совсем правильно, хотелось бы, чтобы он зимовал в теплом боксе. Зимой передвигаюсь на авто. Сезон 2020 планирую открыть в мае, как только дороги откроются и очень рассчитываю прокатиться в новом сезоне на «дальняк».

Анна Попова

Мой мотостаж где-то около 10 сезонов. Катала сначала на 50-ти кубовом скутере. Потом пересела на китайский 125-ти кубовый мопед. Когда стали вводить права и категорию М, решила, что на нее учиться не стоит. Надо получать А и покупать уже нормальный мотоцикл. Сезон 2019 фактически завершила с официальным закрытием. Снежок пошел, было холодно, по утрам заморозки и катать было довольно опасно. Зимой мотоцикл храню у товарищей в теплом боксе. Была бы возможность - затащила бы домой. Зимой езжу на автобусах или с мужем на авто. Сезон открываю по погоде, как правило, в конце апреля. На «дальняки» не катаю пока, хотя это моя маленькая мечта, надеюсь, в будущем она осуществится.

Алексей Киршин

Мой мотостаж – 5 лет. Моим первым мотоциклом был чоппер Honda Steed, после него – городская Honda CB400, затем я пересел на спорт Kawasaki ZX-9R Ninja и сейчас я владелец городской Honda NTV 650. На ней поездки более комфортней чем на спортивном байке, ведь, согласитесь, дороги общего пользования не слишком подходят спортивной лошадке типа Kawasaki ZX-9R Ninja. Мотосезон 2019 я закрыл чуть позже официальной даты, на зиму мотоцикл остаётся в довольно тёплом гараже, но всё-таки хотелось бы хранить его в отапливаемом гараже в доме по типу таунхаус. Зимой передвигаюсь на авто, изредка выезжаю покуражиться в лес на квадроцикле Stels 500 см³. Открывать мотосезон 2020 буду, разумеется, по погоде, но однозначно раньше официального открытия – чуть снег сойдёт. Жду начала каждого сезона с большим нетерпением. Очень хочется отправиться в дальнее путешествие, но для этого необходимо приобрести мотоцикл потяжелее и покомфортнее, чтобы не превращать поездку в пытку.

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