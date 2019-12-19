Каким будет ледовый городок: фоторепортаж с площади Сыктывкара

В Сыктывкаре заканчивается строительство ледового городка. Горожане уже начинают засматриваться на скульптуры даже без включенной подсветки. Портал PG11.ru подготовил фоторепортаж со Стефановской площади. Строительство городка началось 16 декабря, на него потратили из городского бюджета около 5,3 миллионов рублей. Закончить строительство должны 22 декабря. Основная концепция городка - «Царство Снежной королевы». Сыктывкарцев городок встретит поздравлениями с Новым годом на русском и коми языках.

На площади появятся фигуры не только Деда Мороза и Снегурочки, но и самой Снежной королевы.

Городок украшен деревьями, «хрустальными» воротами, фигурами зверей и цветами. Как и в прошлом году, около главной елки города зальют каток.

Елку уже украсили, осталось только дождаться, когда она зажжется огнями. Это произойдет 26 декабря в 16.00, когда весь ледовый городок презентуют сыктывкарцам.

В ледовом городке неизменно стоят две горки.

А чего, по вашему мнению, не хватает в ледовом городке? Пишите в комментариях.