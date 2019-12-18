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Что делать, если в автобусе не работает терминал: инструкция для сыктывкарцев

Что делать, если в автобусе не работает терминал: инструкция для сыктывкарцев

18 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Сыктывкарцы жалуются на нерабочие терминалы в автобусах
В САТП рассказали, обязаны ли пассажиры оплачивать проезд наличными при сбое в системе

Сыктывкарцы пишут в соцсетях, что все чаще натыкаются на нерабочие терминалы в автобусах. Людям приходиться платить наличкой, тогда как оплата по карте МИР, например, дает скидку в 4 рубля. Корреспондент PG11.ru выяснил, как поступать пассажирам. 

Житель Сыктывкара пожаловался в рубрике «Народный контроль» на то, что 14 декабря он не смог оплатить проезд картой. 

- Ехал на 18 маршруте, хотел оплатить картой, а кондуктор сказал, что валидатор не работает, а точнее разрядился. Пришлось платить наличкой! Кто в этом виноват, что валидатор не работает? И почему я должен платить 28 рублей, если хочу заплатить 24? Кто это контролирует? Почему такой бардак? 

Подобные жалобы часто появляются в социальных сетях. Горожане пишут, что в последнее время на автобусных маршрутах №№15 и 18 все чаще терминалы для оплаты картой выходят из строя. Жители города начинают подозревать, что это попытка кондукторов нажиться, ведь наличными приходится платить больше на 4 рубля, чем при оплате той же картой МИР. 

В сыктывкарском АТП объяснили, что пассажир обязан оплатить проезд в течение одной остановки. Если это не удается сделать безналичным способом, то необходимо использовать наличные или выйти из автобуса. Аккумулятор терминала работает до 36 часов без подзарядки и каждую ночь его обязательно ставят на зарядку. Поэтому если водитель или кондуктор заявляет о том, что терминал разрядился, то, скорее всего, это попытка обмануть. Оплачивать проезд другим способом или покинуть автобус - выбор пассажира. 

В таких случаях звоните на горячую линию САТП №1 по номеру телефона 56-56-98, расскажите оператору, что произошло и назовите госномер автобуса - специалисты выяснят, правомерны ли были действия экипажа. 

Но не всегда будет просто получить ответ. Сыктывкарец Дмитрий Ильин прокомментировал работу горячей линии САТП: 

- Из трёх случаев дозвонился я на горячую линию только один раз. Сталкивался с тем, что маршрут №12 может с утра вообще не приехать или приехать с большим опозданием. Вечером тоже опаздывает. Вот по этому поводу и звонил несколько раз. С утра вообще никто не ответил, а вечером один раз ответили и то только через 20 минут ожидания. 

Обращения к САТП№1 также можно оставлять на сайте компании или через сообщество во ВКонтакте. 

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А вы сталкивались с подобными ситуациями? Пишите в комментариях.

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