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«Через женщину с инсультом перешагивали!»: жительница Коми рассказала про скандальную поездку в вагоне

«Через женщину с инсультом перешагивали!»: жительница Коми рассказала про скандальную поездку в вагоне

17 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
"Активный регион" / Женщину из Каджерома везли в Печору на полу вагона
Новость о том, как больную транспортировали на полу поезда облетела всю Россию

24 ноября у жительницы поселка в Коми случился инсульт и ее экстренно повезли в Печору. При этом женщину в критическом состоянии положили на холодный пол вагона поезда, где она и провела всю дорогу. Корреспондент портала PG11.ru выяснил, почему так произошло.

Напомним, 24 ноября жительнице Каджерома стало плохо. Оказалось, что у женщины инсульт. Тогда ее срочно транспортировали из поселка в Печору на поезде. Но при этом женщину просто положили на пол вагона. Об истории узнали только сейчас и новость облетела крупные российские СМИ и паблики. Знакомая женщина Наталья Рангнау рассказала, что через женщину с инсультом перешагивали.

- Я такой же гипертоник, как и эта женщина, которую недавно везли на полу вагона с инсультом в Печорскую больницу. Ей экстренно понадобилась медицинская помощь, которую не могут оказать в нашем посёлке. А в пригородном вагоне, в котором ее везли, только сидячие места. Женщину положили в самом начале вагона. Каждый пассажир на станции заходил и ему приходилось переступать через больную, потому что носилки большие. Это настоящий кошмар, - рассказала Наталья Рангнау.

Оказалось, ещё в мае 2019 года в Каджероме закрыли круглосуточный стационар. В посёлке около 3000 жителей. Тех жителей, которым экстренно требуется медпомощь, приходится транспортировать на поезде в больницу Печоры. А это целых 80 километров. Если человеку плохо, то транспортировать его приходится в лежачем состоянии.

При этом в Печору сейчас можно попасть и по зимнику. Но в 2019 году зима очень тёплая и дорога в плохом состоянии. Везти по такому зимнику больного в критическом состоянии - опасно. Часто этой дорогой везут покойников в Печорский морг на буранах.

- Санаавиацию никогда не вызывают, это очень дорого. Поезда ходят не каждый час, а людям становится плохо не по расписанию. Экстренных больных отправляют только поездом. Такие ситуации происходят часто. У нас даже школьники в пришкольный интернат приезжают по железной дороге. В поезде Сыктывкар-Усинск есть общий вагон, он находится в самом конце состава. И бедные дети бегут по сугробам к вагону, держась за состав, чтобы не упасть. Одна женщина-инвалид рассказывала, как она в этих сугробах застряла, как её оттуда вытаскивали. Мы все хотим, кричим, требуем: не надо закрывать стационар! Раньше мы могли прийти, чтобы нам оказали первую помощь, сделали уколы. А теперь идти нам некуда, - говорит Наталья.

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