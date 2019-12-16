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В Коми женщину с инсультом несколько часов везли на полу в холодном вагоне

В Коми женщину с инсультом несколько часов везли на полу в холодном вагоне

16 декабря 2019 Возрастное ограничение: 12+
"Активный регион"/Женщину погрузили на тонкие носилки
Единственная машина скорой не сумела добраться из-за вызовов

История произошла 24 ноября, но известно о ней стало только сейчас: у матери жительницы Каджерома случился инсульт, но ее транспортировка в ЦРБ оказалась настоящим адом. Об этом женщина рассказала в Сети.

По словам дочери пациентки, женщину срочно нужно было доставить в город, но дороги через реку еще не было. А скорой из-за большого количества вызовов пришлось остаться в Каджероме. Тогда больную решили доставить до районной больницы на поезде Ираель-Печора.

- Все сидячие вагоны. Два часа мама лежала на полу в вагоне. На тонких носилках, перед самым входом. На такое нельзя было смотреть без слез. Люди, заходящие в вагон, переступали человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно. Сопровождающая Каджеромской поликлиники каждый раз перед остановкой поезда вставала и предупреждала входящих в вагон людей, чтоб они не наступили на человека, - отметила Елизавета Лебедева. - Неужели люди заслужили такое отношение? Как можно так относиться к жителям посёлка? Это бесчеловечно. Случай с мамой не первый и не последний. Стационар на грани закрытия, машина скорой помощи одна! Вагоны в пригородном поезде все сидячие! Мы бьём тревогу, - рассказала женщина.

По информации Минздрава Коми, в Каджероме действительно оказывают только первичную помощь, но в случае экстренных показаний пациента транспортируют в Печорскую ЦРБ. Эвакуация возможна вертолетом, поездом или автомобилем. Кроме того, по факту обращения с жительницей Каджерома жалобу рассмотрят главные внештатные специалисты министерства.

Кстати, 14 декабря в Сыктывкаре обнаружили полубосую девушку в сугробе. 21-летняя горожанка спала, а когда ее разбудили, пожаловалась на боль в ногах и озноб. На одной ноге у нее был ботинок забитый снегом, а вторая была босой. Вскоре на место прибыли сотрудники скорой помощи, которые диагностировали переохлаждение. С девушки сняли сырую одежду, отогрели ее и увезли в хирургический стационар. К счастью, признаков отморожения конечностей не было.

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