Где поесть вегетарианцу в Сыктывкаре: топ 7 мест

Уже наступила пора новогодних корпоративов. Столы в ресторанах начали ломиться от традиционных «Оливье» и мандаринов. В Сыктывкаре есть и те, кто не признает мясо в своем рационе. Портал PG11.ru создал подборку мест, где вегетарианцы города смогут пообедать.

Persona Grata

Адрес: улица Кирова, 40

Европейская, восточная и коми кухня

Салаты:

Салат из свежих овощей и шампиньонов — 280 рублей

Салат «Овощи-гриль» — 390 рублей

Супы:

Щи вегетарианские — 100 рублей

Борщ с капустой и картофелем — 90 рублей

Горячее:

Вареники с картофелем и грибами — 180 рублей

Овощной рататуй — 350 рублей

Десерты:

Яблоки запеченные с орехами и черносливом — 190 рублей

Салат из киви, мандаринов и бананов — 140 рублей

Ресторан «Пушкинский»

Адрес: улица Пушкина, 20/2

Центральноевропейская кухня

Салаты:

Овощной микс с сыром «Фета» и маслинами — 420 рублей

«Восхищение»: маринованные опята с овощной сальсой из помидоров черри, свежих огурцов, авокадо, сельдерея, пекинской капусты, болгарского перца и стручковой фасоли, заправленные оливковым маслом с добавлением лимонного сока — 410 рублей

Супы:

Суп-пюре из овощей со сливками — 280 рублей

Суп из брокколи и цветной капусты — 280 рублей

Горячее:

Жульен из овощей — 280 рублей

Баклажаны с сыром «Фета» — 320 рублей

Десерты:

Яблоки печеные с брусничным соусом — 180 рублей

Мороженое — 250-320 рублей

«Шашлыкoff»

Адрес: Первомайская, 40

Европейская кухня

Салаты:

«Греческий» — 180 рублей

«Весна»: огурцы, помидоры, сметана, зелень — 160 рублей

Супы:

Крем-суп с шампиньонами — 150 рублей

Горячее:

Рис по-пекински — 95 рублей

Золотистый картофель — 70 рублей

Десерты:

Чизкейк — 90 рублей

Фруктовый салат — 150 рублей

«Комильфо»

Первомайская, 62

Восточно-европейская кухня

Салаты:

«Капрезе»: помидоры черри, моцарелла, соус песто — 390 рублей

«Вальдорф»: сельдерей, яблоко, сыр пармезан, грецкий орех и йогуртовая заправка — 230 рублей

Супы:

Томатный — 160 рублей

Крем-суп из запеченных овощей — 230 рублей

Горячее:

Якисоба: гречневая лапша с шампиньонами и овощами — 200 рублей

Десерты:

Штрудель — 240 рублей

«Яблочный Крабл» — 240 рублей

«Чарли»

Адрес: Интернациональная, 111

Европейская кухня и авторские вариации

Салаты:

«Вегетарианский»: брюссельская капуста, огурцы, сельдерей, фасоль, яблоко и апельсин — 210 рублей

«Греческий» — 290 рублей

Супы:

Крем-суп из овощей — 180 рублей

Крем-суп из шампиньонов — 220 рублей

Горячее:

Рататуй: тальятелле с баклажаном, цукини, болгарским перцем в томатном соусе — 220 рублей

Овощи запеченные — 220 рублей

Десерты:

Штрудель с вишней или яблоком и шариком мороженого — 210 рублей

Фруктовое ассорти — 220 рублей

А если хочется бургер, в Papa Grill в ТРЦ «Июнь» для вегетарианцев есть спецпредложение за 229 рублей. В него входит: большая булочка с кунжутом, овощная котлета, кетчуп, огурец свежий, салат айсберг, вьетнамский лук, сыр, помидор, лук сладкий белый, соус «Бургер».

А где пройдет ваш корпоратив? Рассказывайте в комментариях.

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