Где поесть вегетарианцу в Сыктывкаре: топ 7 мест

Где поесть вегетарианцу в Сыктывкаре: топ 7 мест17 декабря 2019
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Pixabay.com / Подборка сыктывкарских кафе, где есть вегетарианские блюда
Кафе предлагают овощные супы и котлеты без мяса
Уже наступила пора новогодних корпоративов. Столы в ресторанах начали ломиться от традиционных «Оливье» и мандаринов. В Сыктывкаре есть и те, кто не признает мясо в своем рационе. Портал PG11.ru создал подборку мест, где вегетарианцы города смогут пообедать.
Persona Grata
Адрес: улица Кирова, 40
Европейская, восточная и коми кухня
Салаты:
- Салат из свежих овощей и шампиньонов — 280 рублей
- Салат «Овощи-гриль» — 390 рублей
Супы:
- Щи вегетарианские — 100 рублей
- Борщ с капустой и картофелем — 90 рублей
Горячее:
- Вареники с картофелем и грибами — 180 рублей
- Овощной рататуй — 350 рублей
Десерты:
- Яблоки запеченные с орехами и черносливом — 190 рублей
- Салат из киви, мандаринов и бананов — 140 рублей
Ресторан «Пушкинский»
Адрес: улица Пушкина, 20/2
Центральноевропейская кухня
Салаты:
- Овощной микс с сыром «Фета» и маслинами — 420 рублей
- «Восхищение»: маринованные опята с овощной сальсой из помидоров черри, свежих огурцов, авокадо, сельдерея, пекинской капусты, болгарского перца и стручковой фасоли, заправленные оливковым маслом с добавлением лимонного сока — 410 рублей
Супы:
- Суп-пюре из овощей со сливками — 280 рублей
- Суп из брокколи и цветной капусты — 280 рублей
Горячее:
- Жульен из овощей — 280 рублей
- Баклажаны с сыром «Фета» — 320 рублей
Десерты:
- Яблоки печеные с брусничным соусом — 180 рублей
- Мороженое — 250-320 рублей
«Шашлыкoff»
Адрес: Первомайская, 40
Европейская кухня
Салаты:
- «Греческий» — 180 рублей
- «Весна»: огурцы, помидоры, сметана, зелень — 160 рублей
Супы:
- Крем-суп с шампиньонами — 150 рублей
Горячее:
- Рис по-пекински — 95 рублей
- Золотистый картофель — 70 рублей
Десерты:
- Чизкейк — 90 рублей
- Фруктовый салат — 150 рублей
«Комильфо»
Первомайская, 62
Восточно-европейская кухня
Салаты:
- «Капрезе»: помидоры черри, моцарелла, соус песто — 390 рублей
- «Вальдорф»: сельдерей, яблоко, сыр пармезан, грецкий орех и йогуртовая заправка — 230 рублей
Супы:
- Томатный — 160 рублей
- Крем-суп из запеченных овощей — 230 рублей
Горячее:
- Якисоба: гречневая лапша с шампиньонами и овощами — 200 рублей
Десерты:
- Штрудель — 240 рублей
- «Яблочный Крабл» — 240 рублей
«Чарли»
Адрес: Интернациональная, 111
Европейская кухня и авторские вариации
Салаты:
- «Вегетарианский»: брюссельская капуста, огурцы, сельдерей, фасоль, яблоко и апельсин — 210 рублей
- «Греческий» — 290 рублей
Супы:
- Крем-суп из овощей — 180 рублей
- Крем-суп из шампиньонов — 220 рублей
Горячее:
- Рататуй: тальятелле с баклажаном, цукини, болгарским перцем в томатном соусе — 220 рублей
- Овощи запеченные — 220 рублей
Десерты:
- Штрудель с вишней или яблоком и шариком мороженого — 210 рублей
- Фруктовое ассорти — 220 рублей
А если хочется бургер, в Papa Grill в ТРЦ «Июнь» для вегетарианцев есть спецпредложение за 229 рублей. В него входит: большая булочка с кунжутом, овощная котлета, кетчуп, огурец свежий, салат айсберг, вьетнамский лук, сыр, помидор, лук сладкий белый, соус «Бургер».
А где пройдет ваш корпоратив? Рассказывайте в комментариях.
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17 декабря 2019, 10:25