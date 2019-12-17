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Где поесть вегетарианцу в Сыктывкаре: топ 7 мест

Где поесть вегетарианцу в Сыктывкаре: топ 7 мест

17 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Pixabay.com / Подборка сыктывкарских кафе, где есть вегетарианские блюда
Кафе предлагают овощные супы и котлеты без мяса

Уже наступила пора новогодних корпоративов. Столы в ресторанах начали ломиться от традиционных «Оливье» и мандаринов. В Сыктывкаре есть и те, кто не признает мясо в своем рационе. Портал PG11.ru создал подборку мест, где вегетарианцы города смогут пообедать.

Persona Grata

Адрес: улица Кирова, 40

Европейская, восточная и коми кухня

Салаты:

  • Салат из свежих овощей и шампиньонов — 280 рублей
  • Салат «Овощи-гриль» — 390 рублей

Супы:

  • Щи вегетарианские — 100 рублей
  • Борщ с капустой и картофелем — 90 рублей

Горячее:

  • Вареники с картофелем и грибами — 180 рублей
  • Овощной рататуй — 350 рублей

Десерты:

  • Яблоки запеченные с орехами и черносливом — 190 рублей
  • Салат из киви, мандаринов и бананов — 140 рублей

Ресторан «Пушкинский»

Адрес: улица Пушкина, 20/2

Центральноевропейская кухня

Салаты:

  • Овощной микс с сыром «Фета» и маслинами — 420 рублей
  • «Восхищение»: маринованные опята с овощной сальсой из помидоров черри, свежих огурцов, авокадо, сельдерея, пекинской капусты, болгарского перца и стручковой фасоли, заправленные оливковым маслом с добавлением лимонного сока — 410 рублей

Супы:

  • Суп-пюре из овощей со сливками — 280 рублей
  • Суп из брокколи и цветной капусты — 280 рублей

Горячее:

  • Жульен из овощей — 280 рублей
  • Баклажаны с сыром «Фета» — 320 рублей

Десерты:

  • Яблоки печеные с брусничным соусом — 180 рублей
  • Мороженое — 250-320 рублей

«Шашлыкoff»

Адрес: Первомайская, 40

Европейская кухня

Салаты:

  • «Греческий» — 180 рублей
  • «Весна»: огурцы, помидоры, сметана, зелень — 160 рублей

Супы:

  • Крем-суп с шампиньонами — 150 рублей

Горячее:

  • Рис по-пекински — 95 рублей
  • Золотистый картофель — 70 рублей

Десерты:

  • Чизкейк — 90 рублей
  • Фруктовый салат — 150 рублей

«Комильфо»

Первомайская, 62

Восточно-европейская кухня

Салаты:

  • «Капрезе»: помидоры черри, моцарелла, соус песто — 390 рублей
  • «Вальдорф»: сельдерей, яблоко, сыр пармезан, грецкий орех и йогуртовая заправка — 230 рублей

Супы:

  • Томатный — 160 рублей
  • Крем-суп из запеченных овощей — 230 рублей

Горячее:

  • Якисоба: гречневая лапша с шампиньонами и овощами — 200 рублей

Десерты:

  • Штрудель — 240 рублей
  • «Яблочный Крабл» — 240 рублей

«Чарли»

Адрес: Интернациональная, 111

Европейская кухня и авторские вариации

Салаты:

  • «Вегетарианский»: брюссельская капуста, огурцы, сельдерей, фасоль, яблоко и апельсин — 210 рублей
  • «Греческий» — 290 рублей

Супы:

  • Крем-суп из овощей — 180 рублей
  • Крем-суп из шампиньонов — 220 рублей

Горячее:

  • Рататуй: тальятелле с баклажаном, цукини, болгарским перцем в томатном соусе — 220 рублей
  • Овощи запеченные — 220 рублей

Десерты:

  • Штрудель с вишней или яблоком и шариком мороженого — 210 рублей
  • Фруктовое ассорти — 220 рублей

А если хочется бургер, в Papa Grill в ТРЦ «Июнь» для вегетарианцев есть спецпредложение за 229 рублей. В него входит: большая булочка с кунжутом, овощная котлета, кетчуп, огурец свежий, салат айсберг, вьетнамский лук, сыр, помидор, лук сладкий белый, соус «Бургер».

А где пройдет ваш корпоратив? Рассказывайте в комментариях.

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