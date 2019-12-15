Инструкция для сыктывкарцев: как правильно выбрать живую новогоднюю елку

В Сыктывкаре начали открываться елочные базары, где жители столицы могут приобрести живую пушистую красавицу. В Сыктывкарском лесничестве корреспонденту портала PG11.ru рассказали, как выбрать хорошую ёлку.



По словам Николай Зыков - специалиста Сыктывкарского лесничества - выбор ели индивидуален. Для кого-то нужна пушистая, для иных не имеет значения, потому-что будет украшена. Эстетичней, конечно же, смотрится ель с темной густой смолянистой хвоей. Такие обычно произрастают на открытой местности с небольшим затенением сопутствующих пород. Но подобная ёлка с раскидистой кроной занимает много места в комнате.

- Главное - правильно соблюсти температурный режим при адаптации ели к домашним условиям. Желательно рубку осуществлять не в морозное время и дать возможность дереву отстояться в прохладном месте перед установкой в комнате. Для елки правильно будет предусмотреть возможность нахождения ствола во влажной среде или в воде. Чем прохладней в комнате, тем дольше держится хвоя, - отметил эксперт.

Кстати, если вы не собираетесь сами рубить ель в лесу, вам помогут елочные базары. Полный список адресов, где они появятся, можете найти >ЗДЕСЬ<.

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