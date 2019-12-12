Медики рассказали о простом тесте, который может определить рак легких

Рак легких – страшная болезнь, которую невероятно сложно вылечить, но если обнаружить ее вовремя, то шансы есть. Как утверждают медики, для этого нужно обратиться к специалистам, но признаки можно найти самостоятельно. Для этого, как сообщает портал Express, достаточно пройти тест со стулом.

Так, если человек находится в сидячем положении, а потом встает, у пациентов с этим заболеванием наблюдаются определенные сложности. К примеру, они не могут без усилий подняться, а после этого у них появляются проблемы с устойчивостью. Это так называемый синдром Ламберта-Итона. При нем мышцы вокруг бедер ослабевают, что может говорить мелкоклеточном раке легких.

Кстати, совсем недавно в Коми прошла встреча, посвященная ВИЧ и СПИДУ. В рамках конференции выступил главный врач сыктывкарского «Центра СПИД» Сергей Поган, который рассказал о ситуации в регионе. Она оказалась весьма удручающей. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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