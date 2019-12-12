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Сыктывкарцы о девочке, которую выгнали из автобуса: «Могли бы заступиться за ребенка»

Сыктывкарцы о девочке, которую выгнали из автобуса: «Могли бы заступиться за ребенка»

12 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Горожане обсудили случай в сети

В «Народный контроль» на портале PG11.ru  пришло сообщение о том, что из автобуса выгнали маленькую девочку. Кондуктор якобы высадила ее за неоплату проезда, так как карта «не прошла» и деньги не списывались:

- Утром 10 декабря моя дочь села в автобус маршрута №3. Зайдя в салон, она сразу же оплатила проезд картой. Однако ей сказали, что карта неактивна. После этого кондуктор выгнал мою дочь из автобуса. А позже мы узнали, что с карты были списаны деньги! Как это понимать?

Из-за того, что подобные случаи в последнее время стали далеко не редкостью, горожане быстро обратили внимание на инцидент и стали комментировать его в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости. Как это часто бывает, большинство из них ополчились на кондуктора, а некоторые поразились бездействию пассажиров:

- Зачем детей то выгоняете, совсем «фляга брызжет»? - удивляется Вндрей Знакомцев.

- И, что самое интересное, а куда смотрят пассажиры в это время? На их глазах выгоняют маленького ребенка! Что, всем до такой степени на все пофиг? Если бы при мне происходила такая ситуация, я бы кондукторшу выкинула из автобуса! - возмущается Ирина Кладова.

- Напишите жалобу! Надоели уже с таким отношениям к детям! Если они за себя постоять не могут, это не значит, что о них ноги можно вытирать! Маршрут вы знаете, автобус знаете, вполне можно определить какой кондуктор был на линии, пусть руководство взгреет! - советует Ольга Низовцева.

- Ну как можно детей выгонять с автобуса, кондуктора совсем что ли? - недоумевает Надежда Девяткина.

- Как можно ребенка с автобуса выгнать? Кондуктора совсем попутали. А люди могли бы заступиться за ребенка, а то вид только делают, что ничего не видят. Что за равнодушие. Ведь на этом месте мог оказаться ваш ребёнок! - восклицает Катерина Попова.

- И что, в автобусе не нашлось людей, кто мог бы помочь ребёнку? Заплатить эти 28 рублей? Да и сказать водителю, что так делать нельзя. А был бы на этом месте его ребёнок, что тогда? - задается вопросом Елена Комлева.

- Надоели эти люди, которые выгоняют детей из автобуса, неужели так сложно не трогать их? сердца у них нет! - поражена Людмила Прошева.

- Когда примут закон, чтобы детей уважали? Нельзя выгнать до 14 лет с автобуса. Что за нелюди, - пишет Ольга Шиханова.

Что бы вы сделали на месте пассажиров? Пишите в комментариях. 

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Дети Люди города Общественный транспорт

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