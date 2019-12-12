В центре Сыктывкара начали монтаж новых остановок

В центре Сыктывкара начали монтаж новых остановок12 декабря 2019
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Фото из архива «Pro Города»/Людям несколько месяцев приходилось ждать под открытым небом
Всего комплексов будет восемь
8 октября в столице Коми снесли несколько остановок в центре города. на их месте еще осенью должны были появиться новые комплексы, но их задержал подрядчик. Тем не менее, их все же успели привезти до конца года, и уже 12 декабря они стали появляться улицах в центре города.
Напомним, старые остановочные комплексы демонтировали по адресам:
- «Поликлиника №3» на улице Коммунистическая у дома №39
- «Поликлиника №3» улица Коммунистическая, рядом дом 46
- Гостиница «Сыктывкар» по улице Коммунистическая, рядом дом 69
- ТЦ «Аврора» на улице Коммунистическая, рядом дом 53
- «Плавательный бассейн» - улица Первомайская, рядом дом 74
- Кинотеатр «Родина», улица Бабушкина, рядом дом 20
Кстати, в этом году обновили еще несколько остановок по нескольким адресам: Тентюковская в районе дома №120, у «Телецентра» в районе ТРЦ «ИЮНЬ», напротив АЗС у поселка «Северная долина» и на улице Гаражная в районе дома №3.
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12 декабря 2019, 15:15