В центре Сыктывкара начали монтаж новых остановок

8 октября в столице Коми снесли несколько остановок в центре города. на их месте еще осенью должны были появиться новые комплексы, но их задержал подрядчик. Тем не менее, их все же успели привезти до конца года, и уже 12 декабря они стали появляться улицах в центре города.

Напомним, старые остановочные комплексы демонтировали по адресам:

«Поликлиника №3» на улице Коммунистическая у дома №39

«Поликлиника №3» улица Коммунистическая, рядом дом 46

Гостиница «Сыктывкар» по улице Коммунистическая, рядом дом 69

ТЦ «Аврора» на улице Коммунистическая, рядом дом 53

«Плавательный бассейн» - улица Первомайская, рядом дом 74

Кинотеатр «Родина», улица Бабушкина, рядом дом 20

Кстати, в этом году обновили еще несколько остановок по нескольким адресам: Тентюковская в районе дома №120, у «Телецентра» в районе ТРЦ «ИЮНЬ», напротив АЗС у поселка «Северная долина» и на улице Гаражная в районе дома №3.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.