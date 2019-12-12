Сыктывкарка сломала ногу на крыльце кафе: комментарий директора заведения

В Сыктывкаре девушка упала возле кафе и сломала ногу. Порталу PG11.ru девушка рассказала, что все произошло из-за неубранного крыльца. Но руководитель заведения считает, что вины кафе в этом нет, и рассказал свою версию случившегося.

По словам директора кафе Виктора Конакова, он узнал о происшествии, когда сестра девушки позвонила в кафе, рассказала о ситуации и потребовала денег за лечение.

- Сначала нам сказали, что отправили письмо с претензией на электронный почтовый ящик. Но нам ничего не приходило. За время работы мы поменяли много электронных адресов, да и письмо могло в спам попасть. Я ответил, что готов к обсуждению проблемы, но пусть девушка сначала пришлет письмо по почте, - объяснил мужчина.

Но девушка, которая сломала ногу, решила сразу потребовать деньги за лечение:

- По телефону нам сказали, что хотят возмещения лечения и моральной компенсации. Без каких-либо официальных расследований и постановлений. И это при том, что нашей вины в падении девушки нет, - рассказал Виктор Конаков.

Пострадавшая сыктывкарка утверждает, что крыльцо заведения было не убрано и даже не посыпано песком. Но директор кафе опроверг эту информацию.

- У нас есть видео с камер наблюдения, на нем прекрасно видно, что крыльцо было чистым. Свидетели готовы подтвердить это. Сам момент падения виден плохо, потому что на крыльцо вышла толпа людей. Но то, что к травмам девушки мы не причастны - это точно, - считает руководитель кафе.

В заведении считают, что девушка сама виновата в падении.

- Она ведь сама призналась, что была выпившей. Кроме того, все заметили, что на посетительнице были туфли не для зимы. Возможно, именно поэтому она и не удержалась на ногах, - прокомментировали в заведении.

По словам директора, заведение арендует помещение под кафе. А за уборку снега и наледи отвечает арендодатель.

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