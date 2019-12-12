«Теперь мне жить с пластинами»: сыктывкарка сломала ногу из-за обледеневшего крыльца

В Сыктывкаре из-за неубранного крыльца пострадала девушка. Юлия Матвеева получила тройной перелом и все еще вынуждена передвигаться на костылях. Корреспондент портала PG11.ru выяснил, как это произошло.

Инцидент произошел на крыльце одного из сыктывкарских кафе 16 ноября. Как рассказала Юлия, все случилось около 20 часов вечера:

- Я была на юбилее у знакомой. Мероприятие началось в 18:00, а примерно в 20:00 вечера мы вышли проветриться на крыльцо, где я не устояла и поскользнулась

Со слов девушки, крыльцо кафе не было обработано никакими реагентами, даже песком. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали с диагнозом «Закрытый двухлодыжечный перелом левого сустава голеностопа с разрывом, подвывихом стопы кнаружи». Юлия перенесла операцию, ей установили две железных пластины:

- Мое состояние можно описать как крайне тяжёлое, я лежала в больнице 14 дней. Также нахожусь в глубоком стрессе: из-за травмы я лишилась основного дохода, а у меня несовершеннолетний ребенок.

По словам сестры пострадавшей, владелец кафе не только не извинился, но даже утверждает, будто девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения, что Юлия отрицает:

- Мероприятие началось в 18:00, за два часа я выпила всего 3-4 бокала шампанского.

21 ноября Юлия направила владельцу заведения претензию в электронном виде, но никакой реакции не последовало. 11 декабря девушка направила претензию в письменном виде.

- Владелец кафе и его сотрудники знали заранее, что в этом месте будет проводиться данное мероприятие, но никак не подготовились к приему гостей. Если и письменная претензия останется без внимания, я обращусь в суд. Я буду добиваться справедливости и пойду до конца.

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