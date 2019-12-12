Жителям Коми рассказали, как выжить во время гололеда и ничего не сломать

Жителям Коми рассказали, как выжить во время гололеда и ничего не сломать12 декабря 2019
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Фото Михаила Воловецкого из архива PG11.ru
Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать несколько простых правил
За последнюю неделю жителей столицы Коми изрядно измучил гололед. Только за минувшие выходные на скорой из-за травм увезли 18 человек, а статистика за неделю может исчисляться десятками. Что делать, чтобы ничего не сломать и дойти до дома целым, рассказали в МЧС региона.
Как отмечают спасатели, гололед – частое явление для зимнего времени года, однако далеко не все знают, как себя на нем вести. Для того, чтобы максимально обезопасить себя, можно соблюдать простые рекомендации:
- Правильно подберите обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков.
- Научитесь перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед.
- Держать руки в карманах в гололед опасно, при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь.
- Огромную опасность в гололед представляют ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.
Будьте аккуратны! Внимание и осторожность - это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед.
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