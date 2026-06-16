Бастрыкин взял на контроль дело о наезде самокатчика на пенсионерку в Сыктывкаре

Фото ГАИ Коми

Инцидент произошёл 10 июня в пешеходной зоне столицы Коми. Неустановленный водитель электросамоката сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведмства.

Известно, что пострадавшая получила травмы и обратилась за медицинской помощью. В итоге следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Эсаулову доложить о ходе и промежуточных итогах расследования.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерка из Сыктывкара потеряла 1,5 миллиона рублей из-за звонка лжекоммунальщика. Во время разговора с аферистом в трубке раздался громкий сигнал, после чего последовала инструкция позвонить по номеру, указанному в СМС-сообщении. Женщина последовала указаниям мошенников.