90% детей в Коми занимаются спортом

90% детей в Коми занимаются спортомФото автора

Дети и подростки в Коми в свободное от учёбы время предпочитают саморазвитие в спорте. А какие его виды наиболее востребованы в настоящее время среди подрастающего поколения жителей региона - выяснила корреспондент «Про Города».

Как накануне сообщало наше издание, в Общественной палате Коми прошёл очередной «Час с министром». На сей раз в гостях там побывала Светлана Суворкина, возглавляющая Минспорта Коми. Она подробно рассказала о том, как ведомство содействует развитию спорта -  массового и высших достижений - среди детей и подростков нашего региона.

По статистике министерства, почти 116 тысяч детей вовлечены в спорт - это без малого 90 процентов от всего количества представителей юного поколения в нашем регионе. Часть ребят занимаются для души - это массовый спорт. А многие уже достигают профессиональных результатов - это направление называется «подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений». Скорее всего, ребята из этой категории свяжут, когда вырастут, свою судьбу и профессию со спортом.

К здоровому образу жизни юных северян приучают со школьной скамьи: при учебных заведениях в Коми действует 281 спортивный клуб, в которых занимаются более 30 тысяч учащихся школ, лицеев и гимназий. А обучают их почти шесть сотен профессиональных тренеров-преподавателей. 

Трое наших ребят в прошлом году заняли призовые места на российских соревнованиях. Кроме того, в нашей Республике востребованы 44 физкультурно-спортивные организации. 

Как рассказала Светлана Суворкина, министерство сформировало ТОП-10 самых востребованных среди юных жителей Коми видов спорта. Это лыжи, плавание, футбол, баскетбол, волейбол, борьба, бокс, дзюдо, самбо и хоккей.

Что касается профессионального спорта: 1245 ребят получили в минувшем году разряды и звания - они всерьёз занимаются лыжными гонками, плаванием, футболом и художественной гимнастикой. Кроме того: 3732 спортсмена до 18-ти лет включены в сборные Коми. Копилка трофеев нашего региона пополнилась в прошлом году 61 медалью, завоеванными нашими юными земляками в различных первенствах. За яркие достижения 39 ребят удостоены премий и стипендий правительства Коми.

За тем, чтобы чиновники качественно выполняли важную миссию по развитию спорта, следит на постоянной основе общественный совет, функционирующий при данном ведомстве. Возглавляет его Владимир Голов, опытный преподаватель физкультуры (в свое время обучал этой дисциплине студентов КГПИ, а теперь – СГУ) и сам в прошлом – министр спорта. В своем выступлении Владимир Александрович отметил ту заботу и профессионализм, с которыми к работе подходят сотрудники всех отделов министерства, а также – коллективы подведомственных учреждений.

В наше время фаст-фуда, гаджетов и сидячего образа жизни особенно важно приобщать юных северян к физкультуре и спорту: как минимум на уровне хобби, а как максимум – на профессиональной основе. Афоризм, родившийся в древние времена – в здоровом теле здоровый дух – актуален и сейчас, в 21-ом веке.

Галина СЕРГЕЕВА 
