Житель Коми перепродал автомобиль родственнику, чтобы избежать его конфискации

Речь идёт об автомобиле, принадлежавшем жителю Воркуты, осуждённому в 2023 году за повторное вождение в нетрезвом виде.

Согласно приговору, транспортное средство, зафиксированное во время совершения противоправного деяния, должно перейти в государственную собственность. Однако осуждённый оформил его продажу своему знакомому. Впоследствии посредник перепродал машину близкому родственнику первоначального владельца.

Проведённая проверка установила, что обе сделки носили фиктивный характер. Они заключались между связанными лицами с единственной целью: имитировать продажу и увести автомобиль от законной конфискации.

По итогам разбирательства прокурор города Воркуты подал иск в суд с требованием о признании договоров купли-продажи недействительными и возврате автомобиля осуждённому для последующей передачи государству. Судебные инстанции удовлетворили данный иск. Прокуратура возьмёт под контроль исполнение вынесенного решения.

