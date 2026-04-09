Сыктывкарец получит наказание за непристойные фотографии в соцсетях

Фото "Про Город"

В столице Коми в суд передано уголовное дело о распространении запрещённого контента. Обвинение в незаконном размещении изображений интимного характера в интернете предъявлено 24-летнему сыктывкарцу.

Прокурорские органы региона одобрили материалы расследования, инициированного против молодого человека. Ему инкриминируется противоправное распространение материалов соответствующего характера с использованием глобальной сети. Этот эпизод квалифицируется согласно пункту Б части 3 статьи 242 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый, находясь в Сыктывкаре, опубликовал на своей общедоступной странице в социальной сети "ВКонтакте" четыре изображения непристойного содержания. Данные материалы были ранее обнаружены им в интернете. Таким образом, неограниченному кругу лиц предоставлена возможность ознакомиться с ними и сделать копии.

Сам фигурант дела свою вину в совершении указанных действий признал. Материалы подготовлены для дальнейшего рассмотрения по существу. Ожидается, что разбирательство пройдёт в Сыктывкарском городском суде.

