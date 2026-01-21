«Комментируй это»: когда ваши мысли звучат вслух

Катя и Иван на грани развода, но вместо точки — необычный эксперимент: месяц с ними живёт Комментатор, человек, который проговаривает все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если тайного больше не существует и каждая обида, страх и нежность становятся слышимыми?

Это не просто романтическая комедия, а кинопсихотерапия про то, как мы разучились говорить друг с другом, пока в голове крутятся несказанные фразы. Фильм мягко и с юмором показывает, что честность в отношениях — страшно, неловко, но именно она даёт шанс заново увидеть рядом живого человека, а не набор претензий.