«Комментируй это»: когда ваши мысли звучат вслух
- 12:40 21 января
- AnnaAnna
Катя и Иван на грани развода, но вместо точки — необычный эксперимент: месяц с ними живёт Комментатор, человек, который проговаривает все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если тайного больше не существует и каждая обида, страх и нежность становятся слышимыми?
Это не просто романтическая комедия, а кинопсихотерапия про то, как мы разучились говорить друг с другом, пока в голове крутятся несказанные фразы. Фильм мягко и с юмором показывает, что честность в отношениях — страшно, неловко, но именно она даёт шанс заново увидеть рядом живого человека, а не набор претензий.
Если хочется посмеяться и одновременно узнать о себе чуть больше, этот фильм точно попадёт в самое сердце
Предпоказ 27.01 в 19.00. 18+
Кинотеатр «Кронверк Синема». Билеты: https://kinoteatr.ru/film/kommentiruy-eto-2/.
