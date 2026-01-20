«Чарли Чудо-пёс»: всероссийская премьера анимационных приключений пса-супергероя
- 09:11 20 января
- AnnaAnna
Фото предоставлено рекламодателем
Дружелюбный пёс по кличке Чарли получает настоящие суперспособности после похищения инопланетянами. С этого момента он — Чарли Чудо-пёс, самый знаменитый и самый пушистый супергерой на свете. Его обожают все, кроме Пудинга — коварного кота, который тоже обрёл способности, но вовсе не собирается использовать их во благо. Когда судьба человечества висит на волоске, Чарли и его юный хозяин должны сделать всё возможное, чтобы остановить кошачьего суперзлодея и защитить мир.
24 января, 6+
кинотеатр «Кронверк Синема»
